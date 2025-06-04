Женщина сбросила 50 кг во время менопаузы: раскрыт секрет невероятного похудения

Американка Джанет Аллен в 55 лет весила около 136 килограммов. Во время менопаузы женщине удалось сбросить 50 килограммов благодаря действенному совету медсестры и спорту.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.
Десятилетиями Аллен боролась со своим весом. Она до сих пор помнит, как в восемь лет продавец в магазине заметил, какая она "пухленькая". В 20 лет она ненадолго контролировала свой вес с помощью диеты и физических упражнений, но насыщенная жизнь в 30 лет затрудняла ставить здоровье на первое место.
"Брак, ребенок, стрессовая карьера продавца с большим количеством путешествий - мне приходилось жонглировать всем, кроме себя. Мой вес накапливался и накапливался, пока я не приблизилась к 136 килограммам в свои 55 лет", - сказала она.
Помимо влияния на ее мобильность, вес также влиял на ее здоровье другими способами:
Муж женщины очень активен - он бегает, поднимает тяжести, ездит на велосипеде, ходит в походы и играет в гольф.
"Я начала думать, какой будет наша совместная пенсия, если он захочет путешествовать, исследовать города, а я не смогу этого делать. Я даже не хотела садиться в самолет, потому что больше не могла поместиться на местах", - рассказала женщина.
Осенью 2020 года Аллен посетила медсестру, которой рассказала, что пыталась похудеть и двигаясь как можно больше, но это не сработало.
"Она была первым медицинским работником, который действительно чувствовал себя комфортно, говоря о весе. Вместо того, чтобы игнорировать ее трудности, медсестра задала важный вопрос: "Как и почему вы едите?" - вспомнила Аллен.
Именно этот вопрос "зажег лампочку" в ее мозгу. Как оказалось, она была "эмоциональным едоком", тянулась к еде, когда была в стрессе или тревоге.
Поэтому медсестра посоветовала ей препарат, который мог бы помочь сдержать тягу к еде, чтобы ей было легче выработать здоровые пищевые привычки.
В течение месяца Аллен начала замечать изменения в своих отношениях с едой и в том, как она с ней справлялась. Она обнаружила, что может делать паузы между переживанием стресса и тягой к еде.
Во время этой паузы она может:
Благодаря меньшей зависимости от еды она смогла внести некоторые полезные изменения в свой рацион:
Аллен сначала прошла только один квартал, потом два. Она и ее дочь ходили вместе и увеличили продолжительность прогулок до полутора часов. Дочь Аллен также похудела и улучшила свое здоровье.
Разговаривая во время прогулок, они поддерживали друг друга и сближались.
Когда Аллен улучшила свою физическую форму, она добавила больше физических упражнений. Сейчас она тренируется и регулярно выполняет силовые тренировки. Йога помогает ей оставаться гибкой и подвижной.
У Аллен больше нет апноэ сна, проблем с давлением и болей в суставах. Она снова живет полноценной жизнью - путешествует, играет в гольф и ценит свою физическую и психическую силу.
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