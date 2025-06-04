Женщина сбросила 50 кг во время менопаузы: раскрыт секрет невероятного похудения

Как лишний вес вредил здоровью женщины

Десятилетиями Аллен боролась со своим весом. Она до сих пор помнит, как в восемь лет продавец в магазине заметил, какая она "пухленькая". В 20 лет она ненадолго контролировала свой вес с помощью диеты и физических упражнений, но насыщенная жизнь в 30 лет затрудняла ставить здоровье на первое место.

"Брак, ребенок, стрессовая карьера продавца с большим количеством путешествий - мне приходилось жонглировать всем, кроме себя. Мой вес накапливался и накапливался, пока я не приблизилась к 136 килограммам в свои 55 лет", - сказала она.

Помимо влияния на ее мобильность, вес также влиял на ее здоровье другими способами:

из-за апноэ сна ей приходилось полагаться на специальные аппараты

ей нужны были лекарства для контроля высокого кровяного давления

у нее болели колени и ноги от боли в суставах

Муж женщины очень активен - он бегает, поднимает тяжести, ездит на велосипеде, ходит в походы и играет в гольф.

"Я начала думать, какой будет наша совместная пенсия, если он захочет путешествовать, исследовать города, а я не смогу этого делать. Я даже не хотела садиться в самолет, потому что больше не могла поместиться на местах", - рассказала женщина.

Джанет Аллен до похудения (фото: today.com)

Что стало толчком к борьбе с весом

Осенью 2020 года Аллен посетила медсестру, которой рассказала, что пыталась похудеть и двигаясь как можно больше, но это не сработало.

"Она была первым медицинским работником, который действительно чувствовал себя комфортно, говоря о весе. Вместо того, чтобы игнорировать ее трудности, медсестра задала важный вопрос: "Как и почему вы едите?" - вспомнила Аллен.

Именно этот вопрос "зажег лампочку" в ее мозгу. Как оказалось, она была "эмоциональным едоком", тянулась к еде, когда была в стрессе или тревоге.

Поэтому медсестра посоветовала ей препарат, который мог бы помочь сдержать тягу к еде, чтобы ей было легче выработать здоровые пищевые привычки.

В течение месяца Аллен начала замечать изменения в своих отношениях с едой и в том, как она с ней справлялась. Она обнаружила, что может делать паузы между переживанием стресса и тягой к еде.

Во время этой паузы она может:

прогуляться сама или с собакой

постирать белье

позвонить дочери или подруге

Благодаря меньшей зависимости от еды она смогла внести некоторые полезные изменения в свой рацион:

не употребляет кофеин, алкоголь и искусственные подсластители

в ее доме нет вредной пищи

ест блюда с высоким содержанием белка с большим количеством фруктов и овощей

Она начала много ходить

Аллен сначала прошла только один квартал, потом два. Она и ее дочь ходили вместе и увеличили продолжительность прогулок до полутора часов. Дочь Аллен также похудела и улучшила свое здоровье.

Разговаривая во время прогулок, они поддерживали друг друга и сближались.

Когда Аллен улучшила свою физическую форму, она добавила больше физических упражнений. Сейчас она тренируется и регулярно выполняет силовые тренировки. Йога помогает ей оставаться гибкой и подвижной.

У Аллен больше нет апноэ сна, проблем с давлением и болей в суставах. Она снова живет полноценной жизнью - путешествует, играет в гольф и ценит свою физическую и психическую силу.