Женщина помыла голову кока-колой и показала, что получилось (видео)

Зачем нужно мыть голову кока-колой

Вы мечтаете иметь голову с красивыми волосами, но реальность печальнее? Если у вас вялые, тусклые волосы, а вы мечтаете об объеме и блеске - то этот лайфхак для вас. Как оказалось, мытье волос колой может принести большую пользу.



Частое мытье, окрашивание, выпрямление и завивка не приносят нашим волосам никакой пользы. К счастью, есть простой продукт, который может изменить все, и у вас, вероятно, уже есть бутылочка с ним в холодильнике.

Женщина показала, как мыть голову колой

Бьюти-блогер Эллко показала лайфхак, как помыть волосы кока-колой и получить отличный результат. Для этого вам нужно две полулитровые бутылочки напитка и вода, чтобы промыть волосы.

Возьмите миску, куда вы сможете поместить ваши волосы, и полейте их кока-колой. Потом промойте их водой и высушите. После этого вы получите отличный объем шевелюры!

Для чего еще может пригодиться кока-кола

Знаете ли вы, что кола на самом деле полезна для многих вещей. Вы можете использовать ее, например, для очистки чайника от накипи или очистки унитаза. Судя по всему, популярный напиток настолько "химичен", что может очищать вещи.

Вы также можете использовать его для удаления жевательной резинки с ваших волос (или волос ваших детей). Наполните миску кока-колой и положите в нее прядь волос с жевательной резинкой. Оставьте на некоторое время, и вы увидите, как легко удалить жевательную резинку.