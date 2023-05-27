Женщина увидела на пляже "гигантскую медузу", но то, чем она оказалась, шокировало всех

Отпуск превратился в ночной кошмар.

Британка Эмма Эллиотт - так зовут женщину - была в ужасе, когда обнаружила страшную находку во время утренней пробежки на пляже Ареналь дьен Кастель.

В начале мая семья Эллиотт - жена, муж, маленький сын, и их племянник наслаждалась отпуском на Менорке.

Однажды утром Эмма решила пробежаться по пляжу, прошло всего пять минут, когда она заметила то, что ей показалось гигантской медузой, выброшенной на берег.

Семья Эллиотт (фото: thesun.co.uk)

Чем оказалась находка

Эмма была в шоке, когда подошла поближе, поняв, что это на самом деле труп.

"Я пробежала полдороги вдоль пристани и думала, что вернусь назад, потому что море было немного беспокойным, но я решила продолжить, поскольку это казалось безопасным.

Через четыре шага я посмотрела направо и увидела, что на пляже лежит мертвое тело", - рассказала она.

По словам Эммы, ей пришлось посмотреть примерно три раза, прежде чем она поняла, что это тело.

На пляже обнаружили мертвого мужчину (фото: thesun.co.uk)

"Я сначала подумала, что это медуза, потому что оно было таким полупрозрачным", - добавила Эмма Эллиотт.

Это был мертвый мужчина. Испанская полиция начала расследование, чтобы установить его личность и обстоятельства смерти.