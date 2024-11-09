Женщина родилась без влагалища и узнала об этом только тогда, когда попыталась заняться сексом

Элли Хенсли из Беркшира родилась с очень редким синдромом - Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH). И до 16 лет она не знала о своем диагнозе. Элли поехала со своим бойфрендом на отдых, где выяснилось, что они не могут заняться сексом.

Что это за синдром как Элли удалось наладить свою жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

В 16 лет Элли Хенсли решила потерять целомудрие со своим бойфрендом, но обнаружила, что ее организм не функционирует должным образом. Опыт был неудачным и очень болезненным, что заставило Элли и ее партнера отказаться от попыток полового акта.

"Это просто не сработало. Он просто не мог поместить свой пенис в мою вагину, потому что ее там не было", - рассказала девушка.

Она обратилась к врачам и была шокирована диагнозом, который ей поставили. Синдром Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера - это расстройство, поражающее репродуктивную систему и приводящее к неразвитости или отсутствию влагалища и матки, несмотря на нормальный внешний вид. Лапароскопия подтвердила этот диагноз, пока Элли была под наркозом.

Сейчас Элли уже 43 года и, конечно, ее жизнь перевернулась в 16 лет, когда выяснилось, что у нее нет не только влагалища, но и матки. То есть она не имела возможности не только заниматься сексом, но и рожать биологических детей.

Врачи создали ей искусственное влагалище, чтобы у нее была возможность наслаждаться сексуальными отношениями. Для Элли этот вопрос был важным, потому что это была не просто возможность заниматься сексом, но и восстановление контроля и власти для нас своим организмом и жизнью.

Под наблюдением врачей она почти год использовала вагинальные расширители для создания вагины. Это включало процедуры по вводу трубок в ямку дважды в день в течение 20 минут, нажимая, пока не побелеют косточки.

Синдром MRKH поражает 1 из 5000 женщин и приводит к отсутствию или серьезному недоразвитию матки, шейки матки и вагинального канала.

Элли родилась без влагалища и матки (фото: Daily Star)

Сейчас Элли - писательница. Она издала несколько книг, среди которых есть и мемуары о ее жизненном опыте.

"В юности мне говорили: "Ты встретишь мужчину, займешься сексом с ним, его сперма попадет в твой эмбрион, у вас будет ребенок, ты станешь счастливой женой". Я была настолько смущена тем, как будет выглядеть мое будущее, если я не смогу стать матерью, женой, что я пошла на путь саморазрушения. Вместо того чтобы искать путь к женственности", - писала она.

Элли делала вид, что у нее менструация, она делала тесты на беременность, чтобы знать, как это чувствуется, запоминала средства контрацепции, чтобы если ее спросят - могла бы делать вид, что принимает таблетки.

Но этот сумбурный и сложный путь позади. Сейчас она называет себя "Бриджит Джонс мира вагины" и помогает другим женщинам. Она ведет подкаст и подчеркивает необходимость открытых дискуссий о женской анатомии.