Женщина родила своего 8-го ребенка после того, как врачи поставили диагноз "бесплодие"

Вера Войтков замуж вышла рано - в 18 лет. И сразу же захотела стать мамой. Она с детства любит ухаживать за малышами. Женщина рассказала, что в юности собирала в своем селе во Львовской области всех детишек и организовывала для них забавы.

Первые две беременности Веры закончились неудачно - она теряла своих нерожденных крошек на 14-15 неделе беременности. А в 20 лет врачи поставили молодой женщине неутешительный диагноз - бесплодие.

На время Вера перестала заниматься репродуктивным вопросом, потому что хотела дать своему истощенному организму отдохнуть - физически и психологически.

Однако от мечты о материнстве она не отказалась и рассуждала так:

"Если все-таки будет воля Божья на то, чтобы я была мамой, то детей будет много".

Как-то во время медицинского ухода Вера узнала, что снова при надежде. Из-за негативного опыта первых беременностей женщина боялась сделать лишнее движение, чтобы не навредить. И относилась к своему телу, как к хрупкой вазе. И в 21 год она таки стала мамой!

"В первые дни после рождения первенца мне казалось, что это сон. Я не верила, что смогла выносить и родить. Счастью не было предела!" - признается женщина.

И мечта Веры сбылась. Одного за другим она родила семерых детишек. А недавно она стала мамой в восьмой раз. Дочь Амелия появилась на свет в Больнице Святой Анны. Вес крохи при рождении - 3500 г, рост - 53 см. Теперь у Веры шесть девочек и два мальчика.

Вера стала мамой 8 детей после того, как ей поставили диагноз "бесплодие" (фото: facebook.com/1tmolviv)

Женщина признается, что каждая беременность особенная и во время каждой тревога ее не оставляла. Однако в этой больнице она родила уже пятого ребенка, потому что доверяет своему врачу, с которым знакома уже 12 лет.

"У нас особая связь. Иногда она предчувствует то, что мне нужна консультация и звонит по телефону быстрее, чем я ей. Когда рядом врач с многолетним стажем, страх исчезает", - добавляет Вера.

У Веры шесть дочерей и 2 сыночка (фото: facebook.com/1tmolviv)