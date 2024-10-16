Женщина послала матери фото своих убийц незадолго до гибели: на снимке были не люди
Женщина во время прогулки с собакой отправила маме фотографию, на которой были изображены ее будущие убийцы. Буквально через полчаса она погибла.
Что было на этом фото и другие детали трагедии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stokeon Trent Live.
29-летняя Ребекка Моррис выгуливала вечером собаку на поле в Литтлторпе, Лестершир. На том же поле она получила смертельное ранение и погибла.
Во время прогулки с собачкой породы чихуахуа Зеро она послала матери фотографию, которую сделала на поле и подписала: "Коровы". И уже через некоторое время Беки перестала отвечать на текстовые сообщения.
Испуганные родители бросились искать дочь на том поле, изображенном на фото. Они нашли ее раненой и вызвали экстренную медицинскую помощь.
До приезда врачей местный фермер Гай Гаттон и другие жители села делали женщине сердечно-легочную реанимацию. Но, несмотря на все усилия медиков, сердце Ребеки остановилось в 23:21.
Первые версии - девушку кто-то убил или избил и нанес ей смертельные ранения. Однако следствие обнаружило совершенно шокирующую правду.
Последнее сообщение Беки, которое она послала матери (скриншот)
Судебно-медицинский патологоанатом доктор Майкл Биггс, проводивший посмертную экспертизу, сказал, что травмы мисс Моррис "соответствуют следам копыт от вытаптывания".
В суде он пояснил, что женщина получила травматические повреждения и ссадины верхней части грудной клетки и левого плеча.
"Было большое повреждение печени, что привело к сильному внутреннему кровотечению. Это главная причина смерти Беки", - добавил врач.
Также он отметил, что количество травм было не столь большим, чтобы, по его мнению, было привлечено все стадо. Скорее всего это был относительно короткий инцидент с участием одной коровы.
"Других травм, свидетельствующих о причастности другого лица, не было. Все травмы связаны с вытаптыванием скота. Тип и расположение травм в этом случае для меня указывали на что-то другое, например на тяжелое существо, например корову", - подчеркнул Биггс. .
"Она была великолепной, милой девушкой. Она была доброй, сочувствующей и всегда всех слушала", - рассказал отец Дэвид Моррис.
Свидетелей трагедии разыскивает полиция и сейчас неизвестно, почему неожиданно корова бросилась на человека и нанесла ему многочисленные травмы. Также неизвестна судьба собаки Зеро.
Женщина стала жертвой очень мирных животных во время прогулки (фото из архива родителей)
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