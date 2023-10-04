Женщина чудом выжила после редкой смертельной инфекции: все остальные пациенты умерли

"Черная ножка" - смертельно опасная болезнь

48-летняя жительница Австралии после работы в саду без перчаток три дня страдала сильной тошнотой, рвотой и диареей. Также она жаловалась на боль в правом нижнем квадрате живота, которая постепенно усиливался. Поэтому она обратилась к врачам.

Анализы показали, что у пациентки отказали почки и печень, а в кровотоке собралась молочная кислота. Эта кислота вырабатывается мышцами во время очень интенсивных физических упражнений, и при болезнях ее высокое количество указывает на септический шок.

При компьютерной томографии (КТ) брюшной полости врачи не обнаружили никаких признаков воспаления или инфекции. Но, учитывая анализ крови, назначили пациентке антибиотики.

Еще через 5 часов женщине стало хуже - она жаловалась на очень сильную боль в животе. Обследование на КТ показало, что у нее началось воспаление толстой и слепой кишки. Пациентку перевели в отделение интенсивной терапии.

А только два дня спустя врачи узнали, что она заразилась очень редкой смертельной инфекцией, которая называется "черная ножка". Она бывает у крупного рогатого скота и овец. Это смертельный вид бактерий Clostridium chauvoei.

Эти бактерии живут в почве в виде спор, которые при заглатывании или вдыхании попадают в кровоток, а затем в мышечную ткань. Когда уровень кислорода в мышцах снижается, например, во время физической нагрузки, споры прорастают и начинают производить токсины. В том числе и разрушающие клетки крови и ферменты, расщепляющие ДНК.

У крупного рогатого скота разрушение клеток приводит к появлению характерной "черной ноги".

Как женщина заразилась

Врачи опросили пациентку и выяснили, что незадолго до заражения она получила от домашней кошки царапины. А потом работала в саду с голыми руками, без перчаток. Вероятно, через эти царапины бактерии и попали в ее организм.

Что помогло ее спасти

Врачи подобрали женщине специфические антибиотики, чтобы убить бактерии. А также поместили ее в гипербарическую камеру высокого давления, содержащую только кислород. Это лечение называется ГБО - гипербарическая кислородная терапия. Она помогает остановить рост бактерий, потому что они в такой среде существовать не могут. Терапией врачи пытались снизить гибель тканей.

Лечение дало результат: почки и печень снова начали работать, а уровень молочной кислоты настолько снизился, что пациентку выписали из больницы домой.

Но через три дня боль в животе и диарея вернулись. КТ показала, что в толстой кишке появились дыры. Позже обследование подтвердили отмирание тканей кишечника и некротизирующий энтероколит.

Хирургам пришлось удалить женщине правую часть толстой кишки и установить стому, которая перенаправляла толстую кишку через отверстие в брюшной полости, чтобы кал мог безопасно покидать тело.

На интенсивное лечение ушло почти три недели, а вот со стомой женщина смогла расстаться только через 3 месяца.

Выжила - одна единственная

До этого врачи имели всего трех пациентов с этой редкой инфекцией. Два пациента скончались после заражения. У одного была ослаблена иммунная система, у другого - серьезная инфекция мягких тканей и анаэробная гангрена. Вылечить их не удалось.

Авторы статьи предполагают, что женщине удалось выжить благодаря тому, что лечение удалось начать очень быстро и сразу антибиотиками, ей сделали срочную операцию и у нее не было дополнительных сопутствующих заболеваний.

Важную роль сыграла также ГБО. Хотя окончательные выводы базируются на предположениях, потому что доказательств недостаточно и нужно делать более основательное исследование.