Жила с опухолью 19 лет: во Львове женщина рисковала навсегда быть прикованной к постели

Как жила женщина

Анна Курий из маленькой деревни во Львовской области. Известно, что женщина имеет шестерых детей, много хлопот и всю жизнь тяжело работает.

Однако, несмотря на это, она на здоровье никогда не жаловалась. Лишь год назад, когда она ушла на пенсию, ее начали беспокоить боли в ногах.

По словам медиков, к врачам Анна тогда не обратилась. Но последний месяц превратился в настоящий ад: из-за боли женщина не могла спать, лекарство не приносило облегчения. После этого она наконец-то пошла к врачу по месту жительства.

Что показало обследование

Когда специалисты обследовали женщину, они обнаружили опухоль в плевральной полости, занимающей треть легких. Гигантское образование проросло уже в позвоночник и начало давить на нервные окончания спинного мозга, что и повлекло онемение ног.

Тип опухоли - невринома, объяснили медики. Они рассказали, что это новообразование, которое происходит из нервных окончаний и преимущественно доброкачественно.

Опасность невриномы заключается в том, что она растет долго и бессимптомно. Так и произошло у Анны. По размеру опухоли специалисты установили, что она росла целых 19 лет.

По словам медиков, к моменту обращения невринома уже так проросла в позвоночник, что могла навсегда парализовать женщину. Поэтому требовалась срочная операция, поэтому Анну направили во Львов.

Там специалисты осмотрели женщину, провели контрольное КТ-исследование и, чтобы минимизировать риски, приняли решение оперировать мультидисциплинарной командой.

Как сейчас чувствует себя женщина

Хирурги во время операции мгновенно удалили невриному, проросшую в плевральную полость и канал позвоночника и сжимающую спинной мозг. Сложное вмешательство длилось четыре часа. К счастью, все прошло удачно.

На вторые сутки после операции Анна уже находилась в обычной палате и радовалась, что чувствует ноги и может ими полноценно двигать.

Через неделю она уже поехала домой.

Во Львове спасли женщину, 19 лет жившую с опухолью (фото: facebook.com/1tmolviv)