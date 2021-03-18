Жив з неправильним діагнозом: у Львові підліток не міг ходити через рідкісну хворобу

У Львові 17-річному підлітку з рідкісною хворобою зробили операцію. Хлопець все життя жив з неправильним діагнозом. Спочатку лікарі вважали, що у нього ДЦП, а потім його мати побачила по ТВ дівчину зі схожими симптомами, але іншою хворобою.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Володимир здав аналізи, які підтвердили, що у нього рідкісне захворювання - торсіонна дистонія. При цьому лікарі кажуть, що його дуже складно діагностувати.

Раніше хлопець був прикутий до ліжка, він ледве ворушив ногами. Кардинальні зміни відбулися після того, як лікар призначив правильне лікування. Після лікування він почав рухатися і говорити. Тепер готується до своїх перших кроків у житті.

"Він нам виписав таблетки і сказав ідіть додому, якщо будуть зміни, телефонуйте. Ми поїхали додому, випили пігулку, він почав вставати, руки підіймати. Ми всю ніч не спали з чоловіком", - поділилася радісною новиною мама хлопця Іванна Приріз.

Жінка також розповіла, що була у багатьох лікарнях і ніде не могли встановити правильний діагноз.

Попереду у Володимира ще одна операція. Йому повинні встановити нейростимулятор мозку. Він повинен допомогти йому швидше зажити повноцінним життям.

У Львові прооперували підлітка з рідкісною хворобою (відео: YouTube)