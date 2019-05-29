Жорстокість не знає кордонів: в Дніпрі цуценя прив'язали мотузкою до залізничних колій

У Дніпрі нелюди прив'язали мотузкою цуценя до залізничних колій. Собаку в страшному стані знайшла дівчина і відвезла його на таксі у ветеринарну клініку. Про це повідомили на сторінці спільноти захисту тварин "Ковчег" в соціальній мережі Facebook.

Прив'язаному цуценяті відрізало передню лапку і до того моменту, коли його знайшли, він вже втратив багато крові. Дівчина, яка виявила покалічене цуценя, зв'язалася з волонтерами, і вони допомогли їй доставити собаку у ветеринарну клініку.

Після ретельного огляду ветеринари повідомили, що спробують врятувати йому лапу і призначили екстрену операцію.

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Ветеринари спробують врятувати цуценяті лапу (facebook.com/КОВЧЕГ Товариство Захисту Тварин (Дніпро)

Як розповіли волонтери, це щеня в Карунах було не одне. Напередодні зоозахисники знайшли ще двох малюків. Імовірно, потерпіле щеня і знайдені раніше – з одного посліду.

Крім того, зооволонтери опублікували реквізити для збору допомоги постраждалому цуценяті і повідомили, що будуть шукати для нього донора в тому випадку, якщо ветеринари не зможуть врятувати лапку.

Скріншот поста (facebook.com/КОВЧЕГ Товариство Захисту Тварин (Дніпро)

В соціальній мережі користувачі відреагували на ситуацію і висловилися з приводу нелюда, який вчинив таке з цуценям. Також багато хто перерахував кошти, щоб оплатити операцію.

Тварі, тварі, тварюки! Інших букв немає.

Нехай горять у пеклі такі тварі. Як можна?

Болюча жорстокість! Не садити таких людей, а ізолювати! Ловити в клітку!

Бідний малюк, слів просто немає. Це не люди, це скоти, тварі.

Як страшно жити з такими людьми.

Бідне дитя, за що з ним так?

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