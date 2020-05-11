Жорстоке вбивство дівчинки під Харковом: на відео потрапив невідомий чоловік

Вбивство дівчинки під Харковом може бути не таким однозначним, як вважалося раніше. В ніч трагедії, що сталася з 13-річною Христиною П'яновою, в будинку був ще один чоловік. Він потрапив на камери відеоспостереження, водночас психіатри озвучили свою версію події. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Близькі сім'ї і сусіди не вірять у те, що сталося, і те, що Тетяна могла вчинити таке. А в соцмережах почали говорити, що матір дівчинки просто підставили її брати алкоголіки і наркомани. Адже в цій родині жінки стали жертвами чоловіків з залежностями. Рідний брат Тетяни, що живе на другій половині хати, зловживав алкоголем, бив і принижував жінку. Двоюрідний брат Тетяни у 2004 році під впливом наркотиків убив батька і бабусю, минулого року він звільнився після 15 років ув'язнення.

13-річна Христина навчалася в Подворському ліцеї в 6-му класі. Про дитину відгукувалися добре – вона була старанною і працьовитою. В соцслужбах кажуть, що претензій по тому, як дбали про дитину в сім'ї, у них не було.

В домі у день вбивства, як виявилося, крім Тетяни, Христини, 40-річного дядька дівчинки Антона, був ще один брат жінки – він глухонімий. Ще одного чоловіка зафіксувала камера відеоспостереження, але хто він – невідомо.

Камери також зафіксували, що жінка гуляла з ножем і пакетом всю ніч по вулицях, під ранок вона роздяглася. За цей час вона віддалилася від будинку на 6 кілометрів. Рано вранці 30 квітня її затримали.

Чи не все село каже, що для Тетяни Христина була сенсом життя. Щоб забезпечити дівчинку як можна краще, жінка працювала на трьох роботах. Ніхто не вірить в те, що сталося. Брати Тетяни говорити з журналістами відмовляються, а в селі подейкують про чорну магію, адже вбивство сталося напередодні Вальпургієвої ночі (з 30 квітня на 1 травня).

Батько вбитої дівчинки і знайомі говорять, що останнім часом Тетяна поводилася не зовсім адекватно. Розповідала, що бачить усіх наскрізь, а уві сні до неї приходить батько. Психіатри допускають симптоми хвороби, а в церкві кажуть про одержимість. Лікарі пояснюють зміну стан Тетяни весняним загостренням.

Зазначимо, що в поліції Тетяну П'янову як і раніше називають головною підозрюваною у вбивстві 13-річної дочки, якій вона відрізала голову.

Вбивство Христини П'янової під Харковом (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що Тетяна П'янова неадекватно поводилася в суді, розповідаючи про "свого бога", через якого вона "пролила кров і пронесла хрест".