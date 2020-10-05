Жорстоке вбивство адміністраторки магазину в Києві: у справі дивний поворот

Поліції вдалося затримати підозрюваного у вбивстві 35-річної адміністраторки магазину в Києві. Ним виявився 27-річний працівник сусіднього магазину, а мотивом для скоєння злочину стали гроші. Причому він не був раніше судимий.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, зловмисника затримали менш ніж за добу. Йому вже повідомили про підозру, і за скоєне може загрожувати довічне ув'язнення.

На підозрюваного вдалося вийти після того, як на прилеглій до магазину території виявили верхній одяг зловмисника, який він використовував під час вчинення злочину.

Вбивство адміністратора магазину в Києві (фото: kyiv.npu.gov.ua)

"Всі термінові оперативно-розшукові заходи та вилучено речові докази дали нам можливість менш ніж за добу встановити особу підозрюваного та затримати його", - розповів глава Нацполіції Києва Андрій Крищенко. - За попередніми висновками судово-медичного експерта, підозрюваний наніс загиблій 15 ножових поранень, від яких вона померла на місці".

Про зловмисника відомо, що він раніше не судимий уродженець Київської області, який працював у сусідньому магазині.

У Києві жорстоко зарізали адміністратора магазину (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що трагедія сталася в Києві на проспекті Відрадному у Солом'янському районі 2 жовтня. Зловмисник напав на жінку на вулиці біля "чорного" входу в м'ясний магазин "Золота осінь", завдав їй ножових поранень і втік.