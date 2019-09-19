Жорстоке вбивство 5-річної дитини "копами": нові деталі слідства

В кінці травня цього року в Переяслав-Хмельницькому Київської області стався інцидент з п'ятирічним хлопчиком, якому поліцейські прострелили голову. 3 червня Кирило Тлявов помер у лікарні. ДБР пообіцяло, що не довше, ніж через два місяці завершить розслідування по даній справі.

На засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності голова ДБР Роман Труба заявив, що на місці злочину були присутні всі четверо підозрюваних. При цьому кожен з них здійснював постріли.

Загиблий Кирило (фото: facebook.com/Тетяна Тлявова)

Труба підкреслив, що експертиза покаже, чий саме постріл був смертельним. У свою чергу адвокат родини вбитої дитини Олександр Щербина заявив, що вже проведена частина експертиз, інші ж очікуються найближчим часом.

Щербина також заявив, що після експертиз справу можливо перекваліфікують з умисного вбивства ненавмисне.

Підозрювані в суді (фото: колаж: РБК-Україна)

Зараз за справою спостерігає президент України Володимир Зеленський. Найближчим часом Державне бюро розслідувань має відзвітувати про результати слідства.

Бабуся вбитого хлопчика заявила, що сім'я хотіла б бути присутньою під час звіту по цій резонансній справі. Крім того, її сильно обурило те, що один з неповнолітніх підозрюваних поступив у військове училище і 1 вересня підняв прапор на лінійці. Але директор сказав, що суд ще не відбувся, тому вина хлопчика не доведена.

Варто зазначити, що після інциденту поліція намагалися зам'яти цю справу і три рази міняла версію події. Але смерть п'ятирічного Кирила викликала широкий громадський резонанс.