Жорстоке побиття екс-мера Конотопа: потерпілий назвав замовника нападу (відео)

Артем Семеніхін назвав ім'я замовника нападу (фото: колаж РБК-Україна)

Побитий колишній мер Конотопа розповів про те, хто його намагався вбити

Колишній мер Конотопа Артем Семеніхін, якого днями жорстоко побили, назвав замовника нападу і людей, яких він підозрює у скоєному. Він записав відеозвернення на своїй сторінці в Facebook.

За словами Семеніхіна, його хотіли вбити. У нього кілька тріщин черепа головної коробки. Також у нього зламано хребець шиї.

Замовником нападу Семеніхін вважає народного депутата Ігоря Молотка, люди якого і побили його.

Артем Семеніхін (відео: facebook.com/Semenikhin)

Варто зазначити, що Семеніхін є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу.

Нагадаємо, що після нападу в Артем була відкрита черепно-мозкова травма і він перебував у реанімації у важкому стані. Його перевели з Конотопа в Київ.

На Семеніхіна напали близько години ночі, коли він повертався додому з гаража. Йому завдали сильного удару по голові.

Артем Семеніхін (фото: facebook.com/Олена Сердюк)

Поліція розслідує справу про замах на вбивство. Розглядаються кілька версій замаху. Основна серед них - це помста за громадську та політичну діяльність Семеніхіна.

Користувачі мережі бажають якнайшвидшого одужання Семеніхіну.

Молимося нехай бог допомагає;

Бажаю вам швидкого одужання!

Слава Богу живий!!!!

Слава Богу, що чуємо Вас. Нехай Бог дає здоров'я!

Скріншот з Facebook

Артем, Ви гордість України. Тримайтеся;

Бажаю якнайшвидшого одужання Артем;

Одужуйте, Артем, спасибі Богу;

Дай Бог тобі швидкого одужання.

Скріншот з Facebook

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