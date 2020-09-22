Жорстокий локдаун і закриття шкіл та садків: чи загрожує Україні знову тотальний карантин

В Україні захворюваність на коронавірус не збавляє обертів. Судячи з усього, інфекція нікуди і не думає йти. В цей час український уряд встановлює нові обмеження для "червоних зон" і оновлює "карантинний список" регіонів. Громадяни не на жарт схвильовані питанням, коли ж звичайне життя повернеться в колишнє русло і, чи не "світить" знову країні тотальний карантин, як це було навесні.

Батьки відпустили своїх дітей в школи і дитячі сади і також хвилюються, чи довго діти проходять в освітні установи. У нашому матеріалі ми запитали українських експертів, чи "світить" Україні жорсткий карантин і які прогнози щодо можливого закриття шкіл і дитячих садів.

Експерт "Українського центру суспільного розвитку" та кандидат філософських наук Юрій Подорожній вважає, що поки говорити про жорстокий локдаун занадто рано.

"Насправді основне питання, чи піде на такі маніпуляції влада, чи ні. Тому говорити про повний локдаун не варто. При будь-яких обставин, якщо це буде вигідно владі, зупиняти країну ніхто не стане. Звичайно, необхідно враховувати, що є домовленості в межах мінського формату і, чи готова влада шукати можливості протягнути рішення провести одночасні вибори по всій країні. А через те, що це зробити, як в жовтні вже неможливо, то пандемія могла б стати приводом для перенесення виборів, наприклад, на весну", - повідомив Подорожній.

Не варто забувати і про медичний фактор, вважає експерт. Якщо ситуація з COVID-19 буде катастрофічною, про карантин всім доведеться згадати.

"Однак є фактор і медичний. Ніхто сьогодні в країні не здатний спрогнозувати поведінку вірусу, він мутує в країнах, які увійшли в другу хвилю і, наприклад, Україна, яка все ще ковзає в першій хвилі захворюваності", - підкреслив Подорожній.

Кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський дотримується думки, що на всій території України тотального карантину очікувати не варто. Фахівець зазначає, що українська економіка такого кроку уряду просто не витримає. Але ось соціально-значимі об'єкти (школи, садочки) можуть закритися, якщо COVID-19 продовжить свій наступ.

"Влада не піде на відновлення жорсткого карантину по всій території України. Українська економіка просто не витримає. Крім того, це викличе масове невдоволення людей і акції протесту. Спроби запровадження жорсткого карантину в червоних зонах провалилися. Місцева влада бойкотуэ рішення Центральної комісії. Більше того, такі рішення загострили суперечності між Центром і регіонами. А все-таки із зростанням числа захворювань серед учнів і вчителів влада може піти на запровадження дистанційного навчання у школах та закриття дитячих садків, як це було навесні", - вважає експерт.

Як ми раніше писали, вчені знайшли незвичайне наслідок COVID-19 у перехворілих пацієнтів.