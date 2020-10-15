Жорстокий локдаун обговорюється: Ляшко про введення повного карантину

Карантин в Україні (Фото: РБК-Україна)

Головний санітарний лікар України повідомив, що введення жорсткого карантину обговорюється

В уряді України обговорюється введення жорсткого локдауну. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав умови, за яких можливе введення жорсткого карантину.

"Обговорюється. Ми будемо подавати клопотання до Кабінету міністрів України про введення жорсткого карантину, якщо епідситуація буде вимагати цієї крайньої міри", - сказав Ляшко в інтерв'ю для видання "НВ".

Він додав, що ситуація в Україні багато в чому буде залежати від росту захворюваності не тільки на коронавірус, але й інших сезонних захворювань.

"Все буде залежати від агресивності грипу та інших грипоподібних захворювань взимку. Зазвичай кінець жовтня – початок-середина листопада – це сезонна хвиля зростання захворюваності такими хворобами. Якщо накладка, поєднання спалаху коронавірусу та епідемії грипу, то динаміка захворюваності COVID-19 піде набагато швидше, оскільки циркуляція інфекції збільшиться", - пояснив головний санітарний лікар.

Він назвав спосіб, яким можна буде знизити кількість хворих і убезпечити від поєднання відразу декількох інфекцій.

"Якщо пригнітити коронавірус, повинен початися спад. Не може бути весь час тільки зростання. Ми хочемо вакцинувати велику кількість людей в Україні від грипу, для того, щоб запобігти формування суперінфекції, тобто міксу, поєднання декількох інфекцій. У нас був такий випадок у Чернівцях, коли грип наклався на коронавірусну хворобу. Це призводить до стрімкого розвитку хвороби з летальним результатом", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медик назвав головну відмінність коронавірусу від грипу і сезонної застуди.

А також розповідали про те, що Віктор Ляшко назвав основні причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні.