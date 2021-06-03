Жорстока правда про здоров'я і життя жителів СРСР: погано харчувалися і важко працювали

Вважається, що в період СРСР люди володіли міцним здоров'ям, займалися спортом, їли корисну їжу і мали доступ до хорошої та безкоштовної медицини. Однак це не так.

Цей міф розвінчав блогер Максим Мирович, який у своєму блозі назвав фактори, які вказують на погане здоров'я і важкі умови життя за радянських часів.

Харчування

У раціоні жителів СРСР було мало білка, оскільки якісне м'ясо або риба були дефіцитом. Не вистачало овочів і фруктів. Купити свіжі можна було тільки з весни по осінь, а взимку їли в основному консервацію. Замість корисної їжі в раціоні було багато вуглеводів - каші, макарони, хліб і картопля. Вони давали багато енергії та сил, але користі від них майже не було. За радянських часів люди прагнули до того, щоб бути ситими весь день, а про решту не замислювалися.

"До речі, саме тому краще радянське морозиво вважалося таким смачним – народ жив у перманентному дефіциті білка, і будь-який продукт з молочним протеїном здавався чимось неймовірно смачним", - вважає блогер.

Спорт

Регулярними фізичними вправами займалися діти в школі, студенти - на заняттях, а також професійні спортсмени. У решти на це практично не було часу і після закінчення інституту більшість прощалися зі спортом назавжди. Максимум - ранкова гімнастика, у вихідні та свята – вилазки на природу.

Окремі любителі відвідували басейн, тренування з легкої атлетики, каталися на лижах взимку, але їх було насправді дуже мало. Звичайне проведення часу жителів СРСР - посиденьки на кухні або перед телевізором з газетою.

Медицина

Медичне обслуговування дійсно в більшості випадків було безкоштовним, але аж ніяк не якісним. Гроші на неї виділяли з податків, які платили громадяни. Однак було і хамське ставлення до пацієнтів і неуважність, і недбалість. Часто лікарі просто не хотіли шукати причини нездужань і лікували симптоми. Саме в цей період стала популярною народна медицина і люди охочіше зверталися до бабок, щоб полікуватися травами.

"Через відсутність нормальних ліків і засобів діагностики, народ винаходив власні методи лікування з підручних засобів – які можна було знайти в шафі, або в городі", - додає Мирович.

Важка робота

Але найважчою у радянських людей була робота. Ручна робота була основою економіки країни й тому тяжко працювати доводилося і чоловікам, і жінкам. Вони нарівні з чоловіками рили котловани та укладали шпали. Особливим знущанням був "трудовий подвиг", і люди прагнули стати передовиками, працювали по кілька змін поспіль. Чомусь "згоріти" на роботі вважалося почесним зобов'язанням, оскільки працювали на користь комунізму.

На здоров'я людей впливали також і радянські підприємства, де умови роботи були не просто шкідливими, а іноді й просто небезпечними. Заводи будувалися без всякого обліку екології й міста були просто задимлені смогом від вихлопів.