Жорсткі правки до антитютюнового законопроекту шкодять малому бізнесу, - експерт

На думку Ганула, відредагований антитютюновий законопроект №4358, який регулює роботу роздрібних точок торгівлі та який парламент планує розглядати під час осінньої сесії парламенту, є компромісним та зважає на інтереси малого та середнього бізнесу, однак поправки, які намагаються проштовхнути окремі нардепи та активісти, викликають занепокоєння.

"Законопроект №4358, який пропонується до осіннього порядку денного Верховної ради, є результатом довготривалої роботи, багаточисленних змін через критику та зауваження з боку представників роздрібної торгівлі. Не зважаючи на свою неідеальність, нинішня версія №4358 в редакції комітету - більшою мірою відповідає інтересам легального малого та середнього бізнесу", - додав експерт.

Водночас Ганул наголошує на неприпустимості внесення до законопроекту правок з голосу, які зашкодять малому бізнесу та призведуть до значних економічних втрат.

"Малий бізнес занепокоєний, продовжують лунати поодинокі ініціативи від окремих нардепів щодо запровадження обмежень викладки продукції на вітрині та інших обмежень, які попередньо вже неодноразово відхилялись профільним комітетом. Торгівля без викладки товару неефективна. Така заборона стимулюватиме антиконкурентне середовище на користь мережевих супермаркетів. Буде свідомо надано конкурентні переваги саме великому бізнесу. Покупець пройде повз порожній кіоск і піде у великий мережевий магазин. Ми чуємо лобістів, які кажуть про необхідність заборони викладки цигарок. Ми вбачаємо в цьому ризики та недопустимість внесення правок з голосу, які без розгляду комітетом та реакції спільноти можуть бути проголосовані", - наголосив Ганул.

На думку голови правління Національної організації роздрібної торгівлі Миколи Ганула зміни в регулюванні повинні бути помірковані, виважені, прогнозовані, щоб не спричинити, в умовах коронакризи, нову хвилю закриття підприємств, особливо малого бізнесу.

"Кількість малого та середнього бізнесу, який займається роздрібною торгівлею підакцизної групи, як зменшувалася, так і продовжує зменшуватися. На сьогодні ми спостерігаємо падіння близько 30% по Україні. А це - зменшення легальних робочих місць, відповідно - надходжень до бюджету, ЄСВ, ПДВ, плата за ліцензію, інші платежі", - резюмував Ганул.