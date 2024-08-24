RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жертвуют собой ради других. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые склонны к токсическим отношениям

Эти знаки Зодиака могут длительное время иметь токсичные отношения (Фото: Getty Images)
Автор: Любовь Блажко

Эти астрологические символы имеют определенные особенности характера, приводящие к наличию токсических отношений в их жизни.

О ком именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Times of India.

Рыбы

Мечтательный знак Зодиака часто вступает в токсические отношения, и так может случиться из-за их глубокого сострадания и желания помочь другому. Рыбы от природы любят заботиться, стремятся видеть в других лучшее, даже если те демонстрируют свою темную сторону.

Их сильная интуиция может иногда не работать из-за того, что эти знаки выдают желаемое за действительное. И поэтому представители этого символа могут длительное время оставаться в токсичных отношениях, надеясь, что их партнер изменится.

Рак

Эмоциональный и заботливый символ часто выбирает благосостояние и интересы родных, а не свои. Они нуждаются в безопасности и комфорте, и это может приводить к тому, что Раки оказываются в не самых лучших отношениях. Они боятся одиночества, а потому приложат все усилия, чтобы сохранить уже существующие связи в своей жизни, даже если ради этого придется пожертвовать собственным счастьем.

Весы

Этот знак Зодиака в отношениях будет искать гармонию и баланс, однако их стремление к миру и избегание конфликтов может привести к нездоровым ситуациям. Представители этого символа любят беспокоиться и угождать другим, не любят открытых споров и часто отступают, чтобы их партнер оставался счастливым.

Нередко это становится причиной того, что они жертвуют своими потребностями и ценностями. Эти знаки игнорируют собственные чувства и пытаются сохранить равновесие в отношениях, и поэтому часто их потребности так и остаются проигнорированными второй стороной.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп