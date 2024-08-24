Жертвуют собой ради других. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые склонны к токсическим отношениям

Рыбы

Мечтательный знак Зодиака часто вступает в токсические отношения, и так может случиться из-за их глубокого сострадания и желания помочь другому. Рыбы от природы любят заботиться, стремятся видеть в других лучшее, даже если те демонстрируют свою темную сторону.

Их сильная интуиция может иногда не работать из-за того, что эти знаки выдают желаемое за действительное. И поэтому представители этого символа могут длительное время оставаться в токсичных отношениях, надеясь, что их партнер изменится.

Рак

Эмоциональный и заботливый символ часто выбирает благосостояние и интересы родных, а не свои. Они нуждаются в безопасности и комфорте, и это может приводить к тому, что Раки оказываются в не самых лучших отношениях. Они боятся одиночества, а потому приложат все усилия, чтобы сохранить уже существующие связи в своей жизни, даже если ради этого придется пожертвовать собственным счастьем.

Весы

Этот знак Зодиака в отношениях будет искать гармонию и баланс, однако их стремление к миру и избегание конфликтов может привести к нездоровым ситуациям. Представители этого символа любят беспокоиться и угождать другим, не любят открытых споров и часто отступают, чтобы их партнер оставался счастливым.

Нередко это становится причиной того, что они жертвуют своими потребностями и ценностями. Эти знаки игнорируют собственные чувства и пытаются сохранить равновесие в отношениях, и поэтому часто их потребности так и остаются проигнорированными второй стороной.