Жертвы молчат. Юрист объяснил, как действовать при домогательствах на работе и как наказывают нарушителей

Что делать, если вы стали жертвой домогательств

Домогательство - это действия сексуального характера, выраженные словесно (угрозы, устрашения, непристойные замечания) или физически (прикосновение, похлопывание), унижающие или оскорбляющие людей, состоящих в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения. Соответствующие определения указано в Законе "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин".

Если работник или работница отмечает сексуальные домогательства, то нужно об этом сообщить руководству и обратиться в полицию.

"Исходя из судебной практики, наказание за сексуальные домогательства на работе очень не популярны. Примеры таких случаев почти невозможно найти в Едином государственном реестре судебных решений. Причиной этому, по моему мнению, является сложность в доказывании такого нарушения, а также очень слабое и несовершенное правовое регулирование этого вопроса", - говорит Тетеря.

Как могут наказать нарушителя

"Учитывая отсутствие достаточной четкости и недвусмысленности указанного определения, доказать домогательства на работе очень сложно. Если же такое нарушение все-таки будет доказано, нарушитель может понести гражданскую, дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность", - объясняет адвокат.

Гражданская ответственность может заключаться во взыскании компенсации с нарушителя в пользу потерпевшего материального и/или морального вреда. Для этого потерпевшему необходимо обратиться в суд с соответствующим иском.

Дисциплинарная ответственность может заключаться в применении выговора или увольнении нарушителя с работы. Вместе с тем прямо в Кодексе законов о труде Украины такое основание для применения дисциплинарного взыскания не предусмотрено.

"Работодатель обязан принимать меры по предотвращению и защите от случаев сексуальных домогательств и других проявлений насилия по признаку пола. Это предусмотрено статьей 17 Закона Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", - говорит Тетеря.

Если в трудовом контракте с работником или в правилах внутреннего трудового распорядка предусмотрено основание для привлечения к дисциплинарной ответственности работника, как сексуальные домогательства, то работодатель может применить тот или иной вид дисциплинарного взыскания к нарушителю, в зависимости от обстоятельств происшествия.

"Конечно такие обстоятельства домогательств должны быть доказаны должным образом. В других случаях такая мера дисциплинарного взыскания может быть признана незаконной и отменена", - добавляет адвокат.

В зависимости от меры опасности, которую несут действия нарушителя, квалифицированные как сексуальные домогательства, последняя может быть также привлечена к административной или уголовной ответственности.

Что делать при сексуальных притязаниях (инфографика: jurfem)

Сексуальные домогательства могут квалифицироваться по ст. 173-2, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 340 грн или общественных работ сроком от 30 до 40 часов, или административного ареста сроком до 10 суток. А если такие действия повторятся в течение года - размер наказания удвоится.

"Самое суровое наказание предусмотрено Уголовным кодексом Украины в ст. 154, которое предусматривает принуждение человека без его добровольного согласия к совершению акта сексуального характера. Тогда назначают штраф в размере 850 грн или арест на срок до 6 месяцев", - говорит адвокат.

А если такое принуждение осуществляется человеком, от которого потерпевший материально или служебно зависим, - наказание за такие действия составляет штраф до 17 000 грн или ограничение свободы на срок до 2 лет.

"Указанные действия связаны с угрозой уничтожения, повреждения или изъятия имущества потерпевшего лица или его близких родственников, или с угрозой разглашения сведений, порочащих ее или близких родственников, - наказываются ограничением свободы сроком до 3 лет или лишением свободы на тот же срок", - отмечает Тетеря.