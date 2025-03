Жерара Депардье судят за сексуальные домогательства: что ему грозит и когда вынесут приговор

Жерар предстал перед судом по обвинениям в сексуальных домогательствах над двумя женщинами - 54 и 34 лет - во время съемок фильма "Зеленые ставни" в Париже в 2021 году. Так, декоратор съемочной площадки Амели рассказала, что актер зажал ее между своими бедрами и схватил за тело. Сам он не определяет обвинения. В суде сказал, что действительно хватал за бедра одну из женщин, но якобы, чтобы не поскользнуться.

Ассистентка режиссера, которой сейчас 34 года и чье имя не разглашается, сообщила, что Депардье дважды касался ее ягодиц и груди. Адвокаты женщин назвали актера "сексуальным хищником" и "женоненавистником", а также отметили его сварливое поведение на съемочной площадке.

На финальном заседании 27 марта 2025 года прокурор призвал назначить актеру 18 месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 20 000 евро. Он также осудил Депардье за "полное отрицание и неспособность к самоанализу".

Коллегия из трех судей огласит свой вердикт 13 мая. Если 76-летнего Жерара Депардье признают виновным, суд назначит ему соответствующее наказание. Несмотря на запрос прокурора об условном сроке, он все еще может получить до пяти лет заключения - это максимальное наказание по такому обвинению. Также ему грозит штраф в размере 75 тысяч евро.

