Жінку змусили забрати мішок з ногами чоловіка: деталі скандалу під Миколаєвом

У лікарні Миколаївської області грандіозний скандал (фото: freepik)

У лікарні Нового Бугу жінці видали на руки мішок з ампутованими ногами чоловіка

В лікарні міста Новий Буг Миколаївської області жінку змусили забрати ампутовані ноги чоловіка в пакеті. І все тому, що у медичного закладу не було грошей на утилізацію кінцівок.

Жінці подзвонили і сказали, що вона повинна вранці прийти в лікарню і забрати ноги чоловіка. Так вона і йшла з мішком, поки їй не стало погано і вона втратила свідомість, пише APNews. Пізніше кінцівки знайшли на одній з волейбольних майданчиків.

А ось головний лікар медзакладу каже, що ноги забирати не треба було і питання можна було вирішити зверненням до адміністрації. І жінка, мовляв, даремно погодилася на це.

"Якщо виникає така ситуація, ви йдете до завідувача підрозділом або до керівника установи. А ви собі на плечі ті ноги поклали, навіщо?" - доводив свою правоту медик.

Він також додав, що в місті був центр утилізації, але його розікрали. А на реконструкцію грошей у міста немає. А питання можна було вирішити похованням на кладовищі.

Головлікар нагадав, що мовляв операцію чоловікові зробили безкоштовно, так що гріх скаржитися.

В місті Новий Буг жінці видали ноги чоловіка в мішку (відео: APNews)

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