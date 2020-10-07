Жінка втопила 4-річного сина в каналі під Херсоном: моторошні деталі

У Херсонській області 36-річна жінка втопила свого тяжкохворого чотирирічного сина в зрошувальному каналі. Нині з'ясувалися жахливі подробиці цього горя, де на матір дитини при живому батькові звалені всі турботи.

Виявилося це, коли батько дитини, що не живе з ними, побачив пропажу і сина і колишньої дружини Раїси. 41-річний чоловік звернувся в поліцію. Жінку знайшли, і вона зробила страшне зізнання, йдеться в сюжеті ТСН.

Тіло 4-річного Богдана виявили у Північно-Кримському зрошувальному каналі. Жінка деякий час нічого не могла пояснити.

Пізніше все ж вдалося з'ясувати, що вони з сином сіли в автобус і вийшли біля каналу. Вона разом з хлопчиком стрибнула в канал, але інстинкт самозбереження спрацював і їй вдалося вибратися, а син втопився.

Мати каже, що більше не могла сама справлятися з тяжкохворою дитиною. У хлопчика був аутизм, розлад центральної нервової системи.

"Йому потрібен був тато. Він починає істерити, б'ється головкою. Вона йому (батькові дитини. - Ред.) дзвонить: "Саша, ти нам дуже потрібен". Він узяв і вимкнув телефон", - плаче бабуся хлопчика.

Разом з чоловіком жінка прожила 17 років, але нещодавно він пішов - не міг змиритися з хворою дитиною. Батько постійно сина обзивав і матюкав, а дружині говорив, що любить, але так не може.

Знайомі родини кажуть, що жінка жила заради дитини. Син був довгоочікуваним, народжувала вона його в Києві, але було багато ускладнень.

У Херсонській області жінка втопила сина в каналі (відео: ТСН)

Нагадаємо, що трагедія сталася напередодні в Херсонській області в Північно-Кримському каналі. Тепер жінці загрожує строк від десяти до п'ятнадцяти років за умисне вбивство малолітньої дитини.