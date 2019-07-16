Жінка народила за трансформаторною будкою і втекла: деталі НП в Києві

У Києві жінка народила дитину біля трансформаторної будки за адресою вулиця Славгородська, 3/5 (Дарницький район). НП сталася рано вранці 16 липня. Немовля виявила місцева мешканка, яка почула плач. Про це повідомляє Інформатор.

Дівчинка лежала прямо на траві, неподалік від сміттєвих баків та електрощитової. Виявивши дитину, жінка близько 05:40 ранку викликала екстрені служби.

Коли новонароджену доставили в найближчий пологовий будинок за адресою Харківське шосе, 121, з'ясувалося, що буквально перед цим туди привезли жінку з ознаками пологів і сильною кровотечею.

Киянка народила прямо посеред вулиці і втекла (фото: kiev.informator.ua)

Варто відзначити, що жінка весь час заперечувала, що була вагітна, і народила дитину.

В даний момент відомо, що життю дитини нічого не загрожує. Породілля також знаходиться в лікарні після сильної втрати крові.

Киянка народила прямо посеред вулиці і втекла (фото: kiev.informator.ua)

Правоохоронцям вдалося з'ясувати, де живе жінка. Родичі розповіли, що вона справді була вагітна. У той ранок сказала, що погано себе почуває і хоче прогулятися.

Зараз поліцейським належить розібратися, що ж сталося в той день, і чому жінка свідомо залишила новонароджену дитину на вулиці.

Киянка народила прямо посеред вулиці і втекла (відео: YouYube/Інформатор)

Раніше ми писали, що українку Інну Скибенко визнали винною у вбивстві 14-місячної дівчинки в дитячому саду Ізраїлю і засудили до тривалого тюремного ув'язнення.

А також повідомляли про те, що 20-річного Вадима Онищенко, який зник на Atlas Weekend у Києві 11 липня, знайшли повішеним в одному з районів столиці.