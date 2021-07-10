У жінок після щеплення від коронавірусу збільшуються груди: медики пояснили у чому справа

У Норвегії 17-річна дівчина, яка вакцинувалась препаратом Pfizer, заявила, що після щеплення у неї на розмір збільшилися груди.
Про це повідомляє голландське видання NRK.
Одна із вакцинованих препаратом Pfizer, 17-річна Емма зі столиці Норвегії Осло написала, що через збільшення грудей, їй довелося придбати бюстгальтер на розмір більший.
Як пояснюють медики, такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів. Зокрема зазначають, що це звичайна реакція організму на введення цієї вакцини. Як виявляється, збільшення грудей – тимчасове і короткочасне явище.
За словами представника Норвезького агентства лікарських засобів Стейнари Мадсени, приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли. Також у них складається враження, що груди виросли, хоча насправді це не так.
Компанія-виробник вакцини Pfizer не виключає, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу в компанії не чули.
За даними ВООЗ, дуже часто після вакцинації виникають такі побічні ефекти:
Також може виникнути нудота і почервоніння в місці ін'єкції.
Рідко зустрічаються такі побічні ефекти як безсоння, біль у кінцівках, нездужання, свербіж в місці ін'єкції, збільшення лімфатичних вузлів.
Побічні ефекти можуть виникнути протягом одного-двох днів після вакцинації і повинні зникнути через кілька днів.
Раніше ми повідомляли, що вакцина CoronaVac в Туреччині показала ефективність вище 83%.
Також у Pfizer заявили про початок розробки вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу.