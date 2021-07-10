У жінок після щеплення від коронавірусу збільшуються груди: медики пояснили у чому справа

Одна із вакцинованих препаратом Pfizer, 17-річна Емма зі столиці Норвегії Осло написала, що через збільшення грудей, їй довелося придбати бюстгальтер на розмір більший.

З чим це пов'язано?

Як пояснюють медики, такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів. Зокрема зазначають, що це звичайна реакція організму на введення цієї вакцини. Як виявляється, збільшення грудей – тимчасове і короткочасне явище.

За словами представника Норвезького агентства лікарських засобів Стейнари Мадсени, приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли. Також у них складається враження, що груди виросли, хоча насправді це не так.

Компанія-виробник вакцини Pfizer не виключає, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу в компанії не чули.

Можливі побічні ефекти після вакцинації

За даними ВООЗ, дуже часто після вакцинації виникають такі побічні ефекти:

головний біль;

біль у суглобах і м'язах;

біль у місці ін'єкції;

втома;

озноб;

лихоманка (найчастіше після введення другої дози).

Також може виникнути нудота і почервоніння в місці ін'єкції.

Рідко зустрічаються такі побічні ефекти як безсоння, біль у кінцівках, нездужання, свербіж в місці ін'єкції, збільшення лімфатичних вузлів.

Побічні ефекти можуть виникнути протягом одного-двох днів після вакцинації і повинні зникнути через кілька днів.