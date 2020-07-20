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Одружився 3 місяці тому: на фронті загинув молодий український морпіх (фото)

Понеділок 20 липня 2020 21:30
Одружився 3 місяці тому: на фронті загинув молодий український морпіх (фото)
На Донбасі загинув воїн ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

26-річний боєць на передовій на Донбасі отримав фатальне кульове поранення в голову

На Донбасі загинув боєць ЗСУ Василь Кравченко - старший стрілець десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти отримав фатальне кульове поранення в результаті обстрілу окупантами позицій сил ООС біля селища Шуми.

26-річний воїн отримав смертельне поранення в голову під час виконання службових обов'язків опівдні 20 липня. Про це повідомляє видання "Є" з посиланням на Ізяславський районний військовий комісаріат.

Як розповіли в штабі ООС, сьогодні близько н.п. Шуми бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю. Одна з куль вбила молодого десантника.

Василь родом з Хмельницької області. На фронт вирушив у лютому 2018 року.

Весною 2020-го - у квітні - він одружився.

В Ізяславі у нього залишилися також батько і мати.

Одружився 3 місяці тому: на фронті загинув молодий український морпіх (фото)Одружився 3 місяці тому: на фронті загинув молодий український морпіх (фото)

Морпіх Василь Кравченко (фото: facebook.com/serg.marco)

Інформація про те, коли захисника України привезуть в Хмельницьку область і коли відбудуться похорони, буде відома пізніше.

Загибель Василя Кравченка в зоні проведення ООС на Донбасі стала вже сьомою втратою українських військових в липні.

Одружився 3 місяці тому: на фронті загинув молодий український морпіх (фото)

Український військовий Василь Кравченко загинув на Донбасі 20 липня (фото: ye.ua)

Раніше повідомлялося, що з'явилося відео та невідомі деталі розстрілу окупантами медиків на Донбасі.

Також ми писали про те, що убитий терористами медик встиг дати напуття українцям.

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