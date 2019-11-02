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Дружина російського співака візьме участь у Танцях з зірками: що відомо

STYLERТелешоу    02.11.2019 - 10:02
Дружина російського співака візьме участь у Танцях з зірками: що відомо
Танці з зірками 2019 (колаж: РБК-Україна)

11 ефір Танців з зірками буде повен несподіванок

Танці з зірками 2019 продовжують дивувати глядачів приємними сюрпризами. 11 ефір шоу пройде під слоганом "Повернення героїв". На паркеті до пар приєднаються переможці і фаворити минулих років, а на балконі їх буде чекати зіркова ведуча "Орла і решки".

Одним з головних сюпризів стане повернення на сцену легендарної пари - Наталі Могилевської та Влада Ями, які в 2007-му зайняли на "Танцях" друге місце, в першому сезоні оновленого проекту (2017) співачка стала переможницею.

Крім того в 11 ефірі з'явиться співачка і ведуча TAYANNA, яка, як багато хто вважає, незаслужено вилетіла першою.

Серед інших гест-стар на паркет вийдуть Іраклі Макацарія - ведучий і бізнесмен приєднається до пари Анни Різатдінової і Олександра Прохорова. А третім в дуеті Остапчук - Гвоздєва стане Ігор Ласточкін (з ним Ілона Гвоздьова перемогла в минулому році).

На допомогу парі Олени Кравець і Макса Леонова прийде гуморист і тренер "Ліги сміху" Юрій Ткач.

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Танці з зірками 2019 (фото: прес-служба)

На балконі танцювальні пари буде зустрічати зірка "Орла і решки" Регіна Тодоренко, дружина російського співака Влада Топалова, яка спеціально прилетить в Київ.

Нагадаємо, на проекті залишилося всього шість пар, а останній ефір "Танців" покинули одні з фаворитів - Даніель Салем і Юлія Сахневич.

11 випуск Танців з зірками можна буде побачити у вечірньому ефірі неділі, 3 листопада.

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