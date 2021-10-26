Дружина Болдуіна вперше прокоментувала загибель українки Гатчинс: "розбите серце"
Гіларія Болдуін вперше прокоментувала фатальний випадок під час знімання фільму "Іржа". Зокрема, дружина Алека Болдуїна висловила співчуття родині загиблої операторки-українки Галини Гатчинс.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Жінка написала, що її серце разом з рідними Галини Гатчинс. Також вона додала, що всі пережили великий шок.
"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І моїм Алеком. У мене немає слів. Розбите серце. Утрата. Підтримка", – написала вона.
Окрім того, Гіларія наголосила, що неможливо висловити, який шок і душевний біль люди пережили після цієї трагедії.
Гіларія Болдуін з чоловіком (instagram.com/hilariabaldwin)
Що відомо про загибель українки
У четвер, 21 жовтня, знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США).
Зазначається, що режисер Соуза стояв позаду українки, і теж був поранений, але легко.
Зброю Болдуїну дав помічник режисера, який сказав, що вона "холодна", тобто безпечна і в ній немає ніяких патронів.
У 42-річної Галини Гатчинс залишився чоловік та син Андросом.
Галина Гатчинс з сім'єю (instagram.com/mhutchins777)
Раніше ми повідомляли про нові подробиці вбивства українки в Голлівуді.
Також ми писали, що Болдуін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою під час зйомок Гатчинс.