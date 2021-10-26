ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Дружина Болдуіна вперше прокоментувала загибель українки Гатчинс: "розбите серце"

Новость на русском →
Вівторок 26 жовтня 2021 14:50
Дружина Болдуіна вперше прокоментувала загибель українки Гатчинс: "розбите серце" Дружина Болдуіна висловилась про загибель українки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Гіларія Болдуін вперше прокоментувала фатальний випадок під час знімання фільму "Іржа". Зокрема, дружина Алека Болдуїна висловила співчуття родині загиблої операторки-українки Галини Гатчинс.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Жінка написала, що її серце разом з рідними Галини Гатчинс. Також вона додала, що всі пережили великий шок.

"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І моїм Алеком. У мене немає слів. Розбите серце. Утрата. Підтримка", – написала вона.

Окрім того, Гіларія наголосила, що неможливо висловити, який шок і душевний біль люди пережили після цієї трагедії.

Дружина Болдуіна вперше прокоментувала загибель українки Гатчинс: &quot;розбите серце&quot;

Гіларія Болдуін з чоловіком (instagram.com/hilariabaldwin)

Що відомо про загибель українки

У четвер, 21 жовтня, знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США).

Зазначається, що режисер Соуза стояв позаду українки, і теж був поранений, але легко.

Зброю Болдуїну дав помічник режисера, який сказав, що вона "холодна", тобто безпечна і в ній немає ніяких патронів.

У 42-річної Галини Гатчинс залишився чоловік та син Андросом.Дружина Болдуіна вперше прокоментувала загибель українки Гатчинс: &quot;розбите серце&quot;

Галина Гатчинс з сім'єю (instagram.com/mhutchins777)

Раніше ми повідомляли про нові подробиці вбивства українки в Голлівуді.

Також ми писали, що Болдуін прийшов на закриту церемонію прощання із загиблою під час зйомок Гатчинс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Алек Болдуин
LITE
День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети
День Іверської ікони Божої Матері: що не можна робити в свято, прикмети