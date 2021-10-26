Дружина Болдуіна вперше прокоментувала загибель українки Гатчинс: "розбите серце"

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Жінка написала, що її серце разом з рідними Галини Гатчинс. Також вона додала, що всі пережили великий шок.

"Моє серце з Галиною. Її чоловіком. Її сином. Їхньою родиною та близькими. І моїм Алеком. У мене немає слів. Розбите серце. Утрата. Підтримка", – написала вона.

Окрім того, Гіларія наголосила, що неможливо висловити, який шок і душевний біль люди пережили після цієї трагедії.

Гіларія Болдуін з чоловіком (instagram.com/hilariabaldwin)

Що відомо про загибель українки

У четвер, 21 жовтня, знаменитий голлівудський актор 63-річний Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок фільму "Іржа" в Нью-Мексико (США).

Зазначається, що режисер Соуза стояв позаду українки, і теж був поранений, але легко.

Зброю Болдуїну дав помічник режисера, який сказав, що вона "холодна", тобто безпечна і в ній немає ніяких патронів.

У 42-річної Галини Гатчинс залишився чоловік та син Андросом.

Галина Гатчинс з сім'єю (instagram.com/mhutchins777)