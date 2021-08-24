Дружина Андрія Шевченка зганьбилася з Днем Незалежності України: я поспішила

Крістен навіть не звернула увагу, що на листівці стояла дата "24 серпня". Через кілька годин дружина Шевченка зрозуміла, що допустила помилку і привітала українців з Днем Прапора.

"Ймовірно, я привітала раніше, ніж треба. З днем Прапора України", - написала дружина колишнього тренера української збірної з футболу.

Нагадаємо, що Крістен Пазік - американська і британська модель. Пазік вийшла заміж за українського футболіста Андрія Шевченка в липні 2004 року. У пари четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер.