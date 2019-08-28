Чекайте, скоро похолодає: Укрзалізниця шокувала пасажирів "новою послугою"

Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж: РБК-Україна)

Укрзалізниця знову "порадувала" пасажирів сервісом

Укрзалізниця знову потрапила в скандал через зламаний кондиціонер і нестерпне пекло у вагоні. А начальник поїзда замість того, щоб вирішувати проблему, своєрідно обнадіяв пасажирів.

На перевізника поскаржилася пасажир поїзда Юлія Павловська на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина розповіла, що співробітники Укрзалізниці вирішили відчинити двері вагона під час руху поїзда, щоб трохи "провітрити" пасажирів.

Ну а начальник поїзда порадив пасажирам, що задихалися від нестерпної спеки в розпеченому металевому вагоні, просто почекати ночі, тоді і температура у вагонах спаде.

"Нова послуга від Укрзалізниці! Навіщо потрібен кондиціонер, якщо можна просто відчинити двері? А найголовніше що начальник поїзда вміє заспокоїти і підтримати людей фразою "Я не я, і кінь не мій! Чекайте скоро буде ніч, похолодає і у вас у вагонах температура спаде", - написала дівчина.

Нова послуга від Укрзалізниця! Навіщо потрібен кондиціонер якщо можна просто відкрити двері? А найголовніше що начальник поїзда вміє заспокоїти і підтримати людей фрази Я не я і кінь не моя! Чекайте скоро буде ніч, похолодає і у Вас у вагонах температура спаде. Мені шкода тих людей, які їдуть з дітьми, старих людей і тих у кого проблеми зі здоров'ям. Ганьба... Мені дуже шкода... Як можуть запустити потяг, не перевіривши його справність... Опубліковано Юльчик Павловською Неділя, 25 серпня 2019 р.

Укрзалізниця потрапила в скандал (відео: facebook.com)

Юлія дивується з того, що перевізник пускає поїзди, не перевіривши заздалегідь їх справність.

"Мені шкода тих людей, які їдуть з дітьми, старих людей і тих, у кого проблеми зі здоров'ям. Ганьба... Мені дуже шкода... Як можуть запустити потяг, не перевіривши його справність..." - пише дівчина на своїй сторінці.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі у своїх коментарях підтримали дівчину.

"Як і на все в цій країні всім на**ати", - написав один з коментаторів.

"Ага, тільки якщо синій випаде, а там качає конкретно, то той начальник сяде разом з провідником", - обурився користувач.

Укрзалізниця потрапила в скандал (скрін: facebook.com)

До речі, в Укрзалізниці розповіли, чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилися на регулярну крадіжку постільних приналежностей, яку чинять пасажири.

А зовсім нещодавно працівники Укрзалізниці відзначилися грубим поводженням з дитиною-інвалідом.