Чекайте грози: синоптики розповіли, в яких областях спека почне відступати

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Частина України на цих вихідних зможе насолоджуватися свіжим повітрям

Погода в Україні на вихідних буде дуже спекотною практично по всій території країни. Деяким областям синоптики обіцяють короткочасні грози та невелике зниження температури повітря.

У суботу, 8 серпня, на сході країни сухо і сонячно. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +17 +21 градус. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +28 +31 градуса.

У південних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі +20 +22 градуси, вдень очікується від +32 до +35 градусів. У Криму сухо, вночі +20 +22 градуси, вдень від +31 до +33 градусів.

У східних областях хмарно, опади не прогнозуються. Вночі +15 +17 градусів, вдень прогріється до +27 +29 градусів.

На заході країни очікуються короткочасні грозові дощі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях і на Закарпатті, в інших областях – сухо. Температура повітря вночі становитиме +15 +18 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

У центральних областях сухо, невелика хмарність. Нічна температура коливатиметься в межах +16 +18 градусів, денна від +28 до +30 градусів.

У Києві 8 серпня очікується суха погода, без опадів. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 8 серпня

У неділю, 9 серпня, на сході України, в центрі та на півночі без опадів, мінлива хмарність. Температура вночі від +15 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +26 до +29 градусів.

У південних областях сонячно і ясно, опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +18 +20 градусів. Вдень повітря прогріється до +29 +31 градуса. У Криму сухо, без опадів. Вночі +19 +21 градус, вдень від +29 до +31 градуса.

На заході синоптики обіцяють грози у всіх областях, крім Закарпаття. Нічна температура повітря опуститься до +14 +16 градусів, вдень також буде прохолодніше, +25 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 9 серпня

Справжня прохолода відвідає Україну тільки в середині наступного тижня. За прогнозом Українського гідрометцентру, короткочасні дощі з грозами очікуються у всіх областях країни у середу, 12 серпня. Температура повітря почне знижуватися до +23 +26 градусів, високою вона залишиться тільки в південних областях, до +31 градуса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сезон затяжних дощів.