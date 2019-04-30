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Не треба чекати симптомів! Супрун розповіла, що робити при укусі тварини


Супрун повідомила, як вберегтися від непоправних наслідків

Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо вкусив собака, а також, як вберегтися від непоправних наслідків. Про це експерт повідомила в соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

"Відпочинок за містом - це смачні пікніки, свіже повітря, гарна природа.
Але також загроза кліщів, харчових отруєнь та укусів диких тварин", - відзначає Супрун.

Окремим пунктом в. о. міністра охорони здоров'я відзначає сказ. Дана хвороба людям зазвичай передається при укусі заражених тварин, причому в 99% випадків джерело зараження - собаки.

"Запам'ятайте, що після укусу не треба чекати симптомів! Збережіть собі ці правила. Навіть якщо укус був не по крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це - пряма загроза заразитися", - попереджає експерт.

Скріншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Далі Супрун поділилася списком порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути серйозних проблем:

  • Ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом. Ця проста процедура має важливе значення і може врятувати життя.
  • Дезінфікувати рану антисептичним засобом на основі спирту або йоду.
  • Зверніться до найближчого медзакладу. Якщо немає впевненості в тому, що тварина була здоровою, вам обов'язково повинні зробити щеплення.
  • Якщо є можливість, зверніться до ветеринарної служби з проханням провести дослідження даної тварини.
  • Завжди вакцинируйте від сказу домашніх тварин.
  • Зробіть профілактичне щеплення, якщо ваша робота пов'язана з ризиком зараження, зокрема, якщо ви працюєте ветеринаром, єгерем, лісником і т. д.

"Насправді зі сказом наука активно бореться вже друге століття. А до винаходу вакцин єдиним методом "лікування" було припікання укусу на тілі розпеченим залізом... На щастя, зараз лікарі та вчені знають набагато більше про запобігання та лікуванні сказу, ніж у 19 столітті. А в Україні вакцини від сказу є в усіх регіонах", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.

Ми писали, що Супрун зробила важливе попередження. Вона стверджує, що через звичку підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема.

Також раніше Супрун назвала найбільш небезпечний вид транспорту. За словами експерта, поїздки на велосипеді дуже корисні для організму, проте це не так безпечно, як може здатися.

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