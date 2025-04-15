Шутили над Трампом, а оскорбили звезду "Белого лотоса": как скетч SNL оказался в центре скандала

Что известно о шутке над Эйми Лу Вуд

Американская комедийная программа SNL представила скетч под названием "The White Potus", в котором высмеивали президента США Дональда Трампа и его команду во время отдыха в вымышленном отеле. Актриса программы Сара Шерман изобразила героиню Челси с преувеличенными искусственными зубами и карикатурным британским акцентом.

Как SNL изобразили Эйми Лу Вуд (скриншот)

Пародия была направлена на внешность актрисы, особенно на ее естественные зубы, что вызвало возмущение у Вуд. Британка назвала шутку "грубой и несмешной", чем спровоцировала обсуждение в сети.

Как Эйми Лу Вуд раскритиковала шутку

В серии сообщений в Instagram Эйми написала, что хорошо относится к шуткам над ней, но "если это сделано разумно и с добрым намерением". Она подчеркнула, что стоит выбирать менее примитивный способ.

"У меня большие промежутки в зубах, а не плохие зубы. Остальной скетч был издевательством. Я была единственной, кого оскорбили", - заявила она.

Она сказала, что она не ненавидит Сару Шерман, но не поддерживает саму концепцию пародии. Также актриса согласилась с комментатором, который описал скетч как "острый и смешной", пока тот не "превратился в мизогинию 1970-х годов".

31-летняя звезда отметила, что после того, как она поделилась своей критикой, получила извинения от SNL.

Эйми Лу Вуд о шутках над внешностью (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Как отреагировали в сети

Вуд получила тысячи сообщений в поддержку, в частности от Кары Делевинь, дочери Мика Джаггера Джорджии Мэй и других. Пользователи делились и собственными историями о подобных оскорбительных шутках. Многих вдохновила смелость открыто критиковать насмешки над внешностью. Актриса, кстати, часто получала вопросы о своих зубах, и такие разговоры ее расстраивали, поскольку отвлекали внимание от профессиональной деятельности.

На днях звезду также заметили в слезах во время прогулки. СМИ сразу предположили, что так она реагирует на насмешки о внешности. Однако она опровергла подобные теории и отметила, что причиной слез была не шутка, а совсем другая история.