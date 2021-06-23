Спека не відступає і припікати буде ще сильніше: де буде найвища температура

На сході опади не прогнозуються, очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вночі в регіоні від +19 до +22 градусів, вдень у більшості областей температура підніметься до + 35 градусів.

У південній частині країни температура повітря трохи підніметься, але синоптики прогнозують грози та зливи. Вночі очікується від +18 до +20 градусів. Вдень від + 28 до +32 градусів. У Криму пройдуть грози, вночі + 18 +20 градусів, вдень від +26 до + 28 градусів.

На півночі країни невелика хмарність, без опадів. Вночі + 18 +20 градусів, вдень від +33 до + 35 градусів.

У західній частині країни грозами накриє майже всі області, сухо буде тільки на Закарпатті та в Хмельницькому. Вночі в регіоні від +17 до +21 градуса. Вдень очікується від + 31 до +34 градусів, місцями до + 35 градусів.

У центральній частині країни без опадів, невелика хмарність. Вночі +19 +21 градус, вдень від +31 до + 34 градусів.

У Києві 24 червня очікується суха і ясна погода, можлива невелика хмарність. Вночі в столиці від +20 до +22 градусів, вдень від +32 до + 34 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 24 червня

Коли спаде спека

Деяке послаблення жителям України пообіцяла синоптик Наталка Діденко в суботу та неділю. Однак температура не впаде на сході країни, в Дніпрі та Запоріжжі.

"У суботу-неділю в Україну прийде атмосферний фронт із Західної Європи, який принесе більше дощів і невелике ослаблення спеки скрізь, крім сходу України, Дніпропетровської області та Запоріжжя", - написала синоптик.

З вівторка, 29 червня, температура повітря почне опускатися майже у всіх регіонах України, але сильної прохолоди чекати не варто, прогнозується від +25 до +29 градусів. Також можливе збільшення дощів і грози.