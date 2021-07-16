Спека почне відступати, але зливи можуть бути дуже небезпечні: скільки ще припікатиме

Як пояснила синоптик, антициклон тримає Україну в полоні спеки вже досить тривалий час і блокує нашу територію, закриває її від дощових атмосферних фронтів – не дає прорватися свіжому повітрю. Однак циклони почали розхитувати позицію і скоро в Україну повернеться більш прохолодна погода.

"У найближчі вихідні окремі локальні дощі та грози очікуються практично скрізь, крім південної частини України. Десь вночі, десь вранці, невеликими ділянками. Не забувайте, що при таких сильних контрастах можливі короткі, але сильні та небезпечні зливи. Наступного тижня дощів явно побільшає", - попередила Діденко.

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А ось температура повітря на вихідних буде досить високою і прохолода очікується тільки наступного тижня.

"Спека 17-18 липня втримається: протягом дня в більшості областей України +30 +35 градусів. У понеділок відчутне ослаблення спеки прорветься в західні області, у вівторок, 20 липня, нове повітря пошириться по країні далі. Найдовше пекти буде на Сході та півдні, але і туди наступного тижня дійде милосердне повітря", - зазначила Діденко.

У столиці на вихідних можуть бути невеликі опади, але температура повітря буде високою. Полегшення прийде тільки у вівторок.

"У Києві 17-18 липня буде жарко, +32 +34 градуси, окремі локальні дощі по районах або околицях вже можливі, але ще дуже мало і несміливо. У понеділок Київ відчує перші зміни повітряних мас, вдень очікується + 28 + 30 градусів. У вівторок у столиці послаблення спеки до +25 + 28 градусів", - розповіла синоптик.

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