Спека і задуха: де українці будуть страждати найбільше (карта)

Погода в Україні у середу, 2 вересня, буде неоднозначною. Частину країни накриє різким похолоданням та проливними дощами, а частина буде у владі сухого і жаркого антициклону.

На сході країни очікується суха і спекотна погода, можлива невелика хмарність, без опадів. Нічна температура коливатиметься в межах +15 +18 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +31 +33 градусів, у Дніпрі та Донецької області до +33 +35 градусів.

Південь України також накриє сильною спекою і задухою. Очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі від +16 до +20 градусів, вдень температура повітря досягне +31 +34 градусів, у Миколаєві до +36 градусів. У Криму сухо і сонячно, вночі +17 +19 градусів, вдень +31 +33 градуси.

У північних областях синоптики прогнозують суху і жарку погоду, без опадів. Вночі в регіоні +16 +18 градусів, вдень очікується від +31 до +33 градусів.

Західні області затягне дощами, місцями можливі зливи та грози. Температура повітря сильно впаде, у нічний час до +13 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище +22 +25 градусів.

В центральних областях країни буде спекотно і сухо, опади не прогнозуються. Вночі +16 +19 градусів, удень повітря прогріється до +33 +35 градусів.

У Києві 2 вересня очікується суха погода, без опадів. Вночі +18 +20 градусів, вдень температура підніметься до +31 +33 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 2 вересня

Як зазначив народний синоптик Леонід Горбань коментарі для видання "Апостроф", висока температура повітря в Україні протримається тільки першу половину вересня, а потім почне холоднішати. У третій декаді вересня денна температура повітря складе +20 градусів, а вночі місцями можливе до +4 градусів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики напророкували українцям аномальну осінь і зиму.