"Ужасные новости": звезды сериала "Баффи - истребительница вампиров" отреагировали на смерть Мишель Трахтенберг

Актеры из "Баффи - истребительница вампиров" отреагировали на смерть Мишель Трахтенберг

Так, Элисон Ханниган, которая играла в сериале Уиллоу Розенберг, показала общие фото с Мишель и с грустью высказалась о ее смерти. По словам актрисы, Трахтенберг несла в себе энергию любви.

"Я глубоко опечалена новостью о смерти Мишель. Она принесла энергию любви на съемочную площадку "Баффи". Мои мысли с семьей и друзьями Мишель", - написала Элисон.

А Дэвид Борианаз, который играл в "Баффи" Энджела (Ангела), репостнул новость о смерти Мишель в Stories.

"Так грустно... Ужасные новости. Покойся с миром, молимся за нее и ее семью", - написал актер.

Звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" отреагировал на смерть Мишель Трахтенберг (скриншот)

Актер Джеймс Марстерс, игравший в сериале вампира Спайка, оставил в память о Мишель душераздирающий пост.

"Мы потеряли прекрасную душу. Мишель была невероятно умной, задорно смешной и очень талантливой. Она умерла слишком молодой и оставила после себя множество людей, которые знали и любили ее. Мое сердце с ее семьей, которые являются хорошими людьми и переживают самую большую потерю, какую только можно вынести. Я надеюсь, что каждый сможет дать им возможность исцелиться в это самое трудное время. Покойся с миром, Мишель. Тебя не хватает", - написал он.

А вот Сара Мишель Геллар, игравшая главную роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров", пока что не стала публично комментировать смерть коллеги. Из-за этого ее даже начали критиковать. Некоторые юзеры утверждают, что Саре "стоило" высказаться о Мишель, чтобы отдать "дань уважения".

Мишель и Сара в сериале (скриншот)

Однако другие комментаторы защищают актрису от хейта и утверждают, что публичный пост с грустными словами не всегда является искренним, сама актриса может переживать смерть коллеги без публичности.

Что известно о смерти Мишель Трахтенберг

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах "Баффи - истребительница вампиров" и "Сплетница", а также в фильме "Евротур", скончалась в возрасте 39 лет. Ее тело было обнаружено утром 26 февраля 2025 года в элитном жилом комплексе One Columbus Place в Нью-Йорке.

Недавно актриса перенесла операцию по пересадке печени, однако официальная причина смерти пока не разглашается. Мишель Трахтенберг (фото: Getty Images)

Мишель Трахтенберг родилась в семье иммигрантов: отец был немцем, а мать - уроженкой Одессы. Свою карьеру она начала с роли в сериале "Все мои дети", что стало важным шагом в ее профессиональном росте. В 15 лет она получила роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров", что принесло ей популярность среди зрителей.

Переломным моментом стала роль в молодежной комедии "Евротур", где она сыграла сестру-близнеца одного из главных героев. После успеха в "Евротуре" Мишель продолжила карьеру, в частности, в сериале "Сплетница", где исполняла роль Джорджины Спаркс. Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

В последние месяцы поклонники выражали обеспокоенность состоянием здоровья актрисы из-за ее внешнего вида на фотографиях в социальных сетях. Однако в январе прошлого года Мишель заверила своих подписчиков, что она "счастлива и здорова", и не прибегала к пластическим операциям.

Совсем недавно стало известно, что актриса может вернуться на экраны. Поговаривали о том, что сериал о Баффи получит продолжение.

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