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Ужасающие кадры: Светлана Тарабарова показала, как россияне обстреляли ее родную школу в Херсоне

Фото: Светлана Тарабарова показала свою школу в Херсоне (instagram-com-tarabarova)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Светлана Тарабарова - родом из Херсона. После деоккупации города, военные РФ продолжают нещадно его обстреливать со всех сторон. От россиян пострадала и школа в городе, в которой когда-то училась исполнительница.

В Instagram-stories Светлана поделилась ужасающими кадрами обстрела учебного заведения в своем родном городе.

Что сделали россияне с школой Тарабаровой

Певица поделилась своей болью, которая откликается каждому украинцу, ведь оккупанты не жалеют ничего и никого в Украине.

"Между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Извините, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное - жизнь. Свобода. Украина", - написала Тарабарова.

Тарабарова показала обстрел школы в Херсоне, в которой училась (instagram.com/tarabarova)

Родители Тарабаровой жили в оккупации

Напомним, что совсем недавно Светлана забрала из Херсона своих родителей, которім пришлось жить в ужасе оккупации.

Родные певицы находились в Херсоне почти 11 месяцев. Отметим,что сама артистка с детьми находится в Украине.

Напомним, что беременная Тарабарова восхитила нежным видео с детьми.

А также мы сообщали, что Тарабарова показывала, как ее 4-летний сын трогательно обратился в ВСУ.

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Светлана Тарабарова