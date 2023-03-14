Ужасающие кадры: Светлана Тарабарова показала, как россияне обстреляли ее родную школу в Херсоне

Что сделали россияне с школой Тарабаровой

Певица поделилась своей болью, которая откликается каждому украинцу, ведь оккупанты не жалеют ничего и никого в Украине.

"Между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Извините, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное - жизнь. Свобода. Украина", - написала Тарабарова.

Тарабарова показала обстрел школы в Херсоне, в которой училась (instagram.com/tarabarova)

Родители Тарабаровой жили в оккупации

Напомним, что совсем недавно Светлана забрала из Херсона своих родителей, которім пришлось жить в ужасе оккупации.

Родные певицы находились в Херсоне почти 11 месяцев. Отметим,что сама артистка с детьми находится в Украине.