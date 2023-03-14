Ужасающие кадры: Светлана Тарабарова показала, как россияне обстреляли ее родную школу в Херсоне

Украинская певица Светлана Тарабарова - родом из Херсона. После деоккупации города, военные РФ продолжают нещадно его обстреливать со всех сторон. От россиян пострадала и школа в городе, в которой когда-то училась исполнительница.
В Instagram-stories Светлана поделилась ужасающими кадрами обстрела учебного заведения в своем родном городе.
Певица поделилась своей болью, которая откликается каждому украинцу, ведь оккупанты не жалеют ничего и никого в Украине.
"Между тем эти твари продолжают уничтожать все, что мы любим. Моя школа, мое детство, мой Херсон! Извините, не выдержала. Молюсь за жизнь и благодарю каждого защитника каждый день. Стены отстроим, главное - жизнь. Свобода. Украина", - написала Тарабарова.
Напомним, что совсем недавно Светлана забрала из Херсона своих родителей, которім пришлось жить в ужасе оккупации.
Родные певицы находились в Херсоне почти 11 месяцев. Отметим,что сама артистка с детьми находится в Украине.
Напомним, что беременная Тарабарова восхитила нежным видео с детьми.
А также мы сообщали, что Тарабарова показывала, как ее 4-летний сын трогательно обратился в ВСУ.