Изнасилование на Закарпатье: глава громады рассказал о "наказании" парней и отношении местных к скандалу

Фигуранты дела об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье, которым судья Воловецкого райсуда дала условное, что привело к громкому скандалу , полтора года не посещали школу, находились сначала в СИЗО, а затем уже под домашним арестом.

Об этом рассказал глава Нижневоротской громады Иван Грига в эфире "Народного Толк-Шоу".

Он отметил, что мать двух братьев-насильников раньше работала бухгалтером в отделе образования местного совета. 28 марта она уволилась.

Глава общины добавил, что знаком с ней, но общался редко - около одного или двух раз в неделю - по рабочим вопросам.

Грига также сообщил, что разговаривал с ее мужем-военным, который недавно вернулся с фронта, получив контузию.

По его словам, сложившуюся ситуацию в семье не обсуждали. Также родители насильников не рассказывали, испытывают ли сейчас давление со стороны соседей на фоне скандала.

Что касается троих фигурантов дела о групповом изнасиловании, что все они с сентября 2021 года в школу не ходили. После ареста парни были в следственном изоляторе, а уже затем были отправлены под домашний арест.

Согласно решению суда, они учились на дистанционке. Домашние задания получали по электронной почте родителей.

Также Грига рассказал, что всем троим было запрещено пользоваться мобильниками.

Что касается отношения местных жителей к этой резонансной истории с изнасилованием и скандальным приговором, то большинство жителей поддерживают стремление отца пострадавшей девочки добиться справедливого наказания для обидчиков дочери.

"Большинство поддерживают отца, чтобы шел до конца", - сказал глава громады.

Он убежден, что резонанс вокруг истории с приговором трем парням-насильникам, которым вместо реального срока дали условное наказание, поможет добиться справедливости.

Грига добавил, что лично он также за это ратует, "чтобы наши дети верили в правосудие и не боялись ходить по улице".

Видео: председатель громады на Закарпатье рассказал об отношении местных жителей к громкому скандалу с приговором насильникам