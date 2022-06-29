Землю накриють затяжні магнітні бурі в липні: найнебезпечніші дати

У липні 2022 року геомагнітна обстановка очікується досить спокійна, і обійдеться без значних потужних ударів, хоча експерти прогнозують чотири затяжні бурі протягом усього місяця.
Дати магнітних коливань і трясок, та як допомогти організму впоратися з негативним впливом бур - читайте в матеріалі нижче.
Тільки в перший тиждень другого місяця літа сонячна активність буде мінімальна. Далі така стабільність геомагнітної сфери буде порушена низкою коливань.
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, перша геомагнітна тряска почнеться з 8 липня, і триватиме по 11-те включно. Далі очікується активність від 14 липня, і теж на чотири дні. Потім буде буря сильніша - з 20-го і по 23 липня, а потім ще й дводенна - в самому кінці місяця.
Магнітна (геомагнітна) буря - порушення магнітосфери планети, яке виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю. Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.
Зазвичай такі коливання проходять для людини непомітно, проте сильні спалахи можуть викликати погіршення самопочуття і навіть порушити роботу певних систем.
У зону ризику метеоудару можуть потрапити вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку.
Найбільший вплив можуть отримати люди, які мають проблеми з серцем або судинами. У них може боліти голова, суглоби і можуть виникнути проблеми з тиском, серцем і сном.
Нагадаємо, перед цим лікарі називали найгірші звички, які руйнують імунітет людини.