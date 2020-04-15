Землю накриє сильна магнітна буря: головний біль і безсоння забезпечені

Магнітна буря накриє Землю вже сьогодні, 15 квітня. Основний метеоудар прийдеться саме на сьогодні, але ще кілька днів буде "штормити". Для кого метеоколивання представляють особливу небезпеку, що таке магнітна буря і як від неї вберегтися - в матеріалі Styler.

Такі дані надали у Фізичному інституті імені Лебедєва (ФІАН).

Магнітні, або геомагнітні бурі, викликаються надходженням в околиці Землі обурених потоків сонячного вітру і їх взаємодією з магнітосферою Землі. Такі явища можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо чутливі до них деякі категорії людей.

Магнітна буря 15 квітня (скрін: ФІАН)

Найбільш піддаються впливу магнітних бур люди, що мають проблеми з тиском, серцево-судинні недуги, які страждають хронічними хворобами, психоемоціонально нестабільні люди. У дні магнітних бур може скакати тиск, ниють суглоби, нагадують про себе старі травми. Можуть виникати депресивні настрої, виникати апатія.

Але і у здорових людей може безпричинно розболітися голова, з'явитися безсоння, безпричинна втома і дратівливість.

Щоб мінімізувати вплив магнітних бур, фахівці рекомендують в небезпечні дні висипатися і уникати стресів. Слід відмовитися від "важкої їжі" і дотримуватися питного режиму, також показані помірні фізичні навантаження. Алкоголь у ці дні протипоказаний, а кави треба пити поменше.

Раніше ми писали, що до Землі наближається астероїд розміром з малу планету. Космічне тіло буде настільки близько, що його можна буде побачити