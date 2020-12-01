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Землю накриє магнітною бурею у найближчу добу: головний біль забезпечений

Вівторок 01 грудня 2020 17:28
Землю накриє магнітною бурею у найближчу добу: головний біль забезпечений
Магнітна буря в грудні 2020 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря погіршить самопочуття людей вже у вівторок ввечері

Магнітні бурі на початку грудня 2020 року стануть проблемою для всіх метеозалежних людей на планеті. Спалахи будуть настільки сильними, що погіршення самопочуття відчують навіть ті, хто не схильний реагувати на магнітні коливання.

За прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сплеск геомагнітної активності накриє Землю у середу, 2 грудня. Метеочутливі люди вже до вечора 1 грудня почнуть відчувати погіршення самопочуття. Також відгомони магнітного спалаху будуть відчуватися 3 і 4 грудня.

У людей може розболітися голова, підвищиться дратівливість, можуть бути прояви агресії. Працездатність і концентрація уваги почнуть падати. Увечері можуть виникнути проблеми зі сном, а вранці – занепад сил, апатія. Можуть бути стрибки тиску та загострення хронічних захворювань.

Як знизити вплив магнітної бурі:

Вибратися ввечері на прогулянку на свіжому повітрі або добре провітрити спальню перед сном.

З раціону виключити каву, алкоголь, жирну і гостру їжу. Ввечері або вранці варто випити трав'яний чай, морс, компот.

Фізичне навантаження варто обмежити й по можливості уникати стресів.

На ніч можна зробити розслаблюючу ванну і постаратися лягти спати вчасно, щоб добре виспатися.

Людям з хронічними захворюваннями рекомендується не перевтомлюватися, а під рукою тримати необхідні ліки та пляшечку зі звичайною водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці дали календар магнітних бур на грудень 2020 року.

А також ми розповідали про те, що лікарі дали найбільш ефективні поради про те, як легко пережити магнітні бурі.

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