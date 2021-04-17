RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Землю накриє магнітна буря в найближчі години: головний біль забезпечений

Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.

Про сильну магнітну бурю повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН.

Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п'ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.

Скріншот

Як може проявлятися метеочутливість у такі дні

  • Головні болі
  • Загальне погіршення самопочуття
  • Слабкість, сонливість, дратівливість, занепад сил, відчуття сильної втоми
  • Неможливість сконцентруватися, млявість
  • Скачки артеріального тиску, погіршення хронічних захворювань

Як підтримати організм у дні магнітних бур

  • Повноцінно висипатися і дотримуватися режиму сну
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, але обмежити по часу перебування під відкритими променями сонця
  • Обов'язково робити невеликі фізичні вправи, зарядку
  • Уникати стресових ситуацій, не провокувати конфлікти
  • З раціону виключити жирую, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь
  • Кави в раціоні обмежити, а кількість води – збільшити
  • Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровьемагнитная буря
Читайте також
Дієтолог назвала 7 кращих способів заспокоїти нерви
Що робити і куди звертатися, якщо вас укусив кліщ: інфекціоніст дала відповідь
Прогноз погоди