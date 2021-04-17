Землю накриє магнітна буря в найближчі години: головний біль забезпечений

Магнітна буря накриє Землю в найближчі кілька годин. Її інтенсивність буде велика, фахівці присвоїли їй рівень G1, а це значить, що погіршення самопочуття відчують багато людей на планеті.

Про сильну магнітну бурю повідомили на сайті Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН .

Як підтримати організм у дні магнітних бур

Як може проявлятися метеочутливість у такі дні

Як повідомляють фахівці, невеликі магнітні коливання почалися ще в п'ятницю, 16 квітня. Раніше прогноз вчених говорив про те, що сильний геомагнітний удар відбудеться саме в п'ятницю, але нові дані говорять про те, що магнітна буря накриє Землю у другій половині дня 17 квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбавитися від метеозалежності назавжди.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.