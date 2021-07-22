Земля влетіла на "вісь катастроф": чому по всьому світу відбуваються природні катаклізми

Що таке "вісь катастроф"

Як пояснює астропсихолог, це поняття умовне і воно позначає уявне протистояння двох злих і нерухомих зірок – Альдебарана та Антареса, які знаходяться в сузір'ях Тільця та Скорпіона.

Самі по собі ці планети особливої небезпеки не представляють, але якщо якась планета Сонячної системи перетинає цю вісь, то вона переходить в активний стан. Таке зіткнення призводить до запуску кармічних і фатальних процесів – природних і техногенних катастроф. Людина зазвичай не може протистояти тому, що починає відбуватися.

В історії були гучні катастрофи, які відбувалися саме під час перетину "осі". Наприклад, загибель "Титаніка" сталася в той час, коли вісь перетнула планета Нептун, яка відповідає за водну стихію. Чорнобильська катастрофа в 1986 році сталася під час перетину осі Сатурном, планетою, яка відповідає за стихію землі.

Крім того, в 1986 році відбулося ще кілька серйозних подій:

28 січня стався вибух американського шаттла "Челленджер", - загинули сім астронавтів

28 лютого в Стокгольмі був убитий прем'єр-міністр Улаф Пальме

5 квітня на дискотеці в Берліні стався вибух – 3 людини загинули, 250 – отримали травми.

15 квітня стався акт відплати за вибух на дискотеці – військові ЗС і ВМС США завдали бомбового удару по Триполі та Бенгазі, загинула прийомна дочка Муаммара Каддафі та 40 громадян Лівії, ще понад 200 осіб були поранені.

Що загрожує жителям Землі

Місячні вузли розташувалися на "осі катастроф" в кінці червня і будуть залишатися на ній до кінця липня. Вони відповідають за прісну воду, тому по всьому світу йдуть проливні дощі та потопи. Першим таким потопом стала повінь в Криму, потім в Європі, наступним постраждав Китай, де вода в буквальному сенсі змиває населені пункти. Зачепило й Україну - кілька міст накрило моторошними ураганами та зливами, повінь на Закарпатті. Востаннє жителі Землі відчували на собі "вісь катастроф" в жовтні 2002 року.

"Вісь катастроф" прийде в гості ще раз

За прогнозом астрологів, по "осі катастроф" в кінці грудня 2021 року буде проходити Марс. Це триватиме кілька днів, але Марс – агресивна і войовнича планета, тому можуть бути дуже серйозні наслідки.

Не варто в ці дні вирушати на береги річок, озер і морів, небажано подорожувати повітряним і водним транспортом, не можна перевищувати швидкість на дорогах. Також не рекомендується займатися екстремальними видами спорту, організовувати великі масштабні заходи, відвідувати місця масового скупчення людей.