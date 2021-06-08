Земля почала набирати швидкість і доба вже не 24 години: вчені шокували заявою

Планета Земля стала набирати швидкість і здійснює обертання навколо своєї осі все швидше. Цей показник змінюється постійно, вже багато тисячоліть. Однак вчені стверджують, що останнім часом зміна швидкості стала помітнішою.

Про це йдеться в статті на сайті Science Focus.

Тривалість повного обороту землі навколо своєї осі постійно змінюється. На планеті використовується постійна величина - 24 години. Але насправді реальна цифра вже давно відрізняється.

Понад 600 млн років тому доба на землі була всього 21 годину. Швидкість обертання Землі навколо своєї осі сповільнюється на 1,8 мілісекунди кожні 100 років. Причиною тому - гравітаційний вплив сонця і Місяця.

А нещодавно вчені виявили, що Земля стала робити повний оборот навколо своєї осі за 23 години 56 хвилин і 4 секунди. І швидкість почала збільшуватися - зараз Земля обертається швидше, ніж за останні 50 років. Чим саме викликаний такий ефект - вчені відповісти не можуть.

Можливо це пов'язано зі швидкістю танення льодовиків. Глобальне потепління призвело до того, що фахівці вже б'ють на сполох – льодовики можуть взагалі зникнути. А вода з них курсує до екватора через обертання планети й це може впливати на швидкість обертання Землі навколо своєї осі.

Також вплинути могли: сейсмічна активність, погода, зміна рівня води в океанах і магнітне поле Землі.

Однак людству турбуватися нема про що - на жителів планети це не вплине і тривалість доби не зміниться. Для того, щоб жителі планети відчули ці зміни, потрібні тисячоліття. Зміна часу обертання Землі може відбитися тільки на високоточних пристроях.

Крім того, вчені впевнені, що цей процес не триватиме довго і скоро Земля знову почне сповільнюватися.