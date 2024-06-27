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К Земле приближается астероид "убийца планет": представляет ли он угрозу

В сторону Земли летит гигантский астероид, который называют "убийцей планет" (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Астероид, называемый учеными "убийцей планет", приближается к Земле. Он пролетит мимо нашей планеты максимально близко, всего в 17 раз больше, чем расстояние от Луны до Земли.

Что известно об этом астероиде и представляет ли он угрозу людям, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на LiveScience.

Гигантский астероид 2011 UL21, имеющий размеры величиной с гору, должен пролететь мимо нашей планеты 27 июня. Это самый большой астероид, который приближался так близко к Земле за последние 25 лет. Он пройдет на расстоянии около 4 млн. километров со скоростью 93 000 километров в час.

Ученые обозначают этот астероид как "потенциально опасный", учитывая его близость к Земле. И фанаты могут даже наблюдать его полет.

Космическое тело 2011 UL21 вращается вокруг Солнца раз в три года, что в 1,3 раза превышает среднее расстояние между Землей и Солнцем.

Считается, что ширина этого астероида около 2 и около 4 километров, что делает его больше, чем примерно 99% околоземных астероидов. И ученые предполагают, что он примерно в 5 раз больше размера того астероида, который уничтожил динозавров.

И хотя статус у него "потенциально опасен", ученые предполагают, что астероиды такого размера могут наносить ущерб Земле в масштабе континента. Это приведет к тому, что в атмосферу поднимется множество пыли, а следствием станут серьезные изменения в атмосфере Земли.

По данным моделирования, которое проводила Лаборатория реактивного движения NASA, этот астероид станет самым большим, который приблизится к Земле за последние 110 лет. Увидеть его можно будет в северном полушарии между 28 и 29 июня.

"Несмотря на то, что космический камень не представляет угрозы для Земли - ни сейчас, ни в будущем - он интересен тем, что это, вероятно, один из 10 крупнейших астероидов, пролетающих в пределах 4,7 миллиона миль (7,5 миллиона километров) от нашей планеты с 1900 года", - отметил астрофизик Джанлука Маси.

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