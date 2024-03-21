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На Земле может появиться новое "Огненное кольцо": какому океану оно угрожает

Еще одно "Огненное кольцо" может изменить Землю (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Со временем на Земле может сформироваться еще одно "Огненное кольцо" - пояс активной вулканической деятельности и землетрясений, который может "ворваться" в один из океанов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какое "Огненное кольцо" на Земле уже существует, а какое - может сформироваться со временем.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Live Science, Wikipedia.

Что нужно знать об "Огненном кольце"

Уже имеющееся на нашей планете "Тихоокеанское огненное кольцо" является поясом активной вулканической деятельности и землетрясений. Оно расположено вокруг бассейна Тихого океана.

Имея форму подковы протяженностью около 40 тыс. километров, кольцо содержит 452 вулкана (что составляет около 80% активных и потухших вулканов мира).

Оно сформировалось в результате движения и столкновения нескольких тектонических (литосферных) плит:

  • плиты Наска на востоке Тихого океана у западного побережья Южной Америки
  • плиты Кокос неподалеку от западного побережья Центральной Америки
  • Тихоокеанской плиты (крупнейшей на планете)

Тихоокеанский огненный пояс (инфографика: uk.wikipedia.org)

Тектонический процесс, происходящий на линии столкновения литосферных плит (когда одна плита движется по другой, ныряющей в земную мантию), называется субдукцией.

Литосферные плиты, отделенные друг от друга тектоническими разрывами (швами), находятся в практически постоянном движении и состоят как из материковой, так и из океанической коры.

По сути, в зоне субдукции происходит продвижение коры и пород мантии под края других плит.

Где может сформироваться новое "Огненное кольцо"

Недавно ученые обнаружили, что спящая ныне под Гибралтарским проливом зона субдукции может проснуться и сформировать новое "Огненное кольцо", которое буквально "закроет" Атлантический океан.

Уточняется, что эта зона расположена в узком океанском коридоре между Португалией и Марокко и известна также как Гибралтарская дуга.

Проведенное исследователями моделирование предполагает, что эта зона субдукции до сих пор активна и через приблизительно 20 млн лет может начать "прорываться" в Атлантический океан, создавая тем самым "Атлантическое огненное кольцо".

Гибралтарская дуга - геологическая область вокруг моря Альборан (скриншот: google.com/maps)

По словам ученых, "миграция" этой зоны субдукции на запад (в сторону океана) началась около 30 млн лет назад, однако за последние 5 млн лет она остановилась.

Проведенные исследования указывают на то, что сейчас она может просто находиться "в периоде тишины".

Если Гибралтарская дуга возобновит свое продвижение и ворвется в Атлантику, произойдет так называемое "субдукционное вторжение" - океаническая кора будет переработана в мантию путем субдукции с обеих сторон Атлантики, постепенно поглощая и закрывая этот океан.

Следует отметить, что в Атлантическом океане есть две известные исследователям зоны субдукции:

  • зона субдукции Малых Антильских островов в Карибском море
  • дуга Скотия, расположенная вблизи Антарктиды

Возраст земной коры под Атлантическим океаном. Красный - новообразованная кора, синий - самая древняя (инфографика: Mr. Elliot Lim, CIRES & NOAA/NCEI)

"Эти зоны субдукции вторглись в Атлантику несколько миллионов лет назад... Изучение Гибралтара является бесценной возможностью, поскольку позволяет наблюдать процесс на его ранних стадиях, когда он только происходит", - подчеркнул геолог и доцент Лиссабонского университета Жоао Дуарте.

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