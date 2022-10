К Земле мчит гигантский потенциально опасный астероид: максимальное сближение уже в Хэллоуин

Астероид, получивший название 2022 RM4, имеет предполагаемый диаметр от 330 до 740 метров, что чуть меньше самого высокого здания в мире - 828-метрового Бурдж-Халифа в Дубае, или же в 7 раз превышает размеры самой высокой монументальной скульптуры в Европе - 102-метровой Родины-матери в Киеве.

Рассчитанная учеными скорость космической глыбы составляет около 84,5 тысячи км/ч, что примерно в 68 раз превышает скорость звука.

При максимальном сближении в первый день ноября астероид приблизится к нашей планете на около 2,3 миллиона километров, что примерно в 6 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Отмечается, что по космическим меркам - это очень небольшой запас.

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq