К Земле мчит гигантский потенциально опасный астероид: максимальное сближение уже в Хэллоуин

Недавно обнаруженный NASA огромный астероид, которому присвоен класс "потенциально опасный", на большой скорости летит в сторону Земли, и должен пронестись мимо нашей планеты в ночь с 31 октября на 1 ноября, когда во многих странах мира отмечается Хэллоуин.

Астероид, получивший название 2022 RM4, имеет предполагаемый диаметр от 330 до 740 метров, что чуть меньше самого высокого здания в мире - 828-метрового Бурдж-Халифа в Дубае, или же в 7 раз превышает размеры самой высокой монументальной скульптуры в Европе - 102-метровой Родины-матери в Киеве.

Рассчитанная учеными скорость космической глыбы составляет около 84,5 тысячи км/ч, что примерно в 68 раз превышает скорость звука.

При максимальном сближении в первый день ноября астероид приблизится к нашей планете на около 2,3 миллиона километров, что примерно в 6 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной. Отмечается, что по космическим меркам - это очень небольшой запас.

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq — Tony Dunn (@tony873004) October 5, 2022

Потенциально опасные астероиды

В американском национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) классифицируют любой космический околоземный объект в пределах 7,5 миллиона от Земли как "потенциально опасный". Также такой тип присваивается астероидам, длина которых превышает 150 метров. Так, 2022 RM4 соответствует обоим этим параметрам сразу.

После обнаружения этих потенциальных угроз астрономы внимательно наблюдают за ними, изучая с помощью радара на наличие признаков любого отклонения от своих предсказанных траекторий, которые могут привести к разрушительному столкновению с Землей.

В NASA отслеживают местоположение и орбиты примерно 28 тысяч астероидов, определяя их с помощью системы последнего оповещения о столкновении с землей (ATLAS) - массива из четырех телескопов, способных выполнять полное сканирование всего ночного неба каждые 24 часа.

Предотвращение апокалиптических столкновений

Космические агентства всего мира уже работают над возможными способами защиты от действительно опасных астероидов, во избежания катастрофических последствий на Земле в случае столкновения с ними. Речь идет, в частности, о "сбивании" таких космических каменюк, чтобы изменить траекторию их движения.

Так, 26 сентября космический корабль Double Asteroid Redirection Test (DART) в ходе первого испытания планетарной системы защиты Земли перенаправил неопасный астероид Диморфос, сбив его с курса.

Китай, в надежде предотвратить потенциально катастрофический удар, также запустил 23 ракеты "Чанчжэн-5" по астероиду Бенну, который должен пролететь на расстоянии 7,4 млн км от орбиты нашей планеты между 2175 и 2199 годами.