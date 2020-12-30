Землетрус в Хорватії знищив півміста: моторошне відео потрапило в мережу

У Хорватії в середу вранці сталися ще три землетруси. Потужність землетрусів склала 4,7, 4,8 і 3,9 бала за шкалою Ріхтера. У результаті підземних поштовхів 29 грудня в Хорватії загинули щонайменше 8 осіб.

Епіцентр землетрусу знаходився біля міста Петриня, яке найбільше постраждало.

В результаті двох землетрусів знищена майже половина міста Петриня, у багатьох районах немає електрики. Десятки людей травмовано і змушені ночувати на вулицях.

Момент землетрусу потрапив на відео, коли журналісти знімали на відкритому майданчику брифінг представників урядових організацій.

У Хорватії землетрус знищив половину міста

Деякі місцеві жителі ночували в машинах і наметах. Як повідомляє посольство України в Хорватії, серед постраждалих українців немає.

Нагадаємо, вчора було відомо про шістьох загиблих від землетрусу, які сколихнули всю Хорватію. Люди загинули в населених пунктах Майська Поляна і Петриня. Як повідомлялося, в країні за вчора було 7 землетрусів.

Серед загиблих була 12-річна дівчинка. Вона загинула в хорватському місті Петриня.