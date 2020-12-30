Землетрус в Хорватії знищив півміста: моторошне відео потрапило в мережу

У Хорватії в середу вранці сталися ще три землетруси. Потужність землетрусів склала 4,7, 4,8 і 3,9 бала за шкалою Ріхтера. У результаті підземних поштовхів 29 грудня в Хорватії загинули щонайменше 8 осіб.
Епіцентр землетрусу знаходився біля міста Петриня, яке найбільше постраждало.
В результаті двох землетрусів знищена майже половина міста Петриня, у багатьох районах немає електрики. Десятки людей травмовано і змушені ночувати на вулицях.
Момент землетрусу потрапив на відео, коли журналісти знімали на відкритому майданчику брифінг представників урядових організацій.
У Хорватії землетрус знищив половину міста
Деякі місцеві жителі ночували в машинах і наметах. Як повідомляє посольство України в Хорватії, серед постраждалих українців немає.
Нагадаємо, вчора було відомо про шістьох загиблих від землетрусу, які сколихнули всю Хорватію. Люди загинули в населених пунктах Майська Поляна і Петриня. Як повідомлялося, в країні за вчора було 7 землетрусів.
Серед загиблих була 12-річна дівчинка. Вона загинула в хорватському місті Петриня.
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